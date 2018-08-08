Prostat kanserine engel olan bitkiler

Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin anlattı. Herhangi bir yakınması olmayan sağlıklı erkeklerin 55 yaşından sonra yılda bir defa PSA testi yaptırıp, elle muayene olması şart. Hastalıktan korunmada bazı bitkilerin etkisi de göz ardı edilmemeli... İşte hastalığa karşı kalkan vazifesi gören bitkiler...

Nazan DOĞANER HALICI

Prostat kanseri genellikle erken dönemde belirti vermez. İleri evre prostat kanserlerinin en önemli bulguları ise şöyle sıralanabilir: İdrar akımının yavaşlaması ya da incelmesi, sık idrara çıkma isteği, idrarda kan görülmesi, kemik ağrısı (özellikle bel ağrısı), bacaklarda şişlik, penisin sertleşmemesi. Bu belirtiler prostat kanseri haricinde prostatın iyi huylu büyümesi, idrar yolu enfeksiyonu ve taş gibi hastalıklarla da ortaya çıkabilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Amerikan Kanser Cemiyeti; yaş ne olursa olsun yüksek riskli olan herkesin veya 50 yaşın üzerindeki her erkeğin yılda bir defa kanda prostat spesifik antijen (PSA) baktırmasını ve makattan muayene (rektal tuşe) yaptırmasını önermektedir. Erken tarama testleri 50'li yaşlarda başlatılmalıdır. Ancak ailesinde iki tane birinci derece akrabasında (baba ve erkek kardeş gibi ) prostat kanser öyküsü olan yüksek riskli kişilerde daha erken bir yaşta örneğin 45 yaşında taramaya başlanmalıdır.

Domatesi zeytinyağıyla tüketin

Domatesin içinde bulunan likopen prostat kanserinden koruyucudur. Domatesin pişirilmesi ile emilimi daha iyi olan cis-likopen formu oluşur ve sağlık için çok daha faydalı olur. Zeytinyağı ile beraber daha iyi emilir. Haftada 10 porsiyondan fazla domates ve ürünü tüketilmesi erkeklerde saldırgan prostat kanseri oluşması riskini belirgin azaltır. Çörek otu yağı da koruyucudur ve günde 1-2 tatlı kaşığı yemeklerle birlikte tüketilebilir.

Lahana marul ve ıspanağın gücü

K vitamini prostat kanserinden korunmada yararlı olup karalahana başta olmak üzere Brüksel lahanası, brokoli, marul ve ıspanak gibi sebzelerde bol bulunur. Özellikle geleneksel Japon besini olan soyadan elde edilen Natto, prostat kanserinden korunmada K vitaminlerinin en yararlısı olan K2 vitaminini bol miktarda içerir. Özellikle ailesel prostat kanseri olanların beslenme planında olmasını öneririm.

Nasıl beslenmeli?

Hayvansal yağ tüketiminin azaltılması (az yağlı süt ürünleri, yağsız kırmızı et), tereyağından ziyade zeytinyağının tercih edilmesi korunmada yararlıdır. Salataya peynirden ziyade fındık, fıstık veya ceviz gibi gıdalar eklenmelidir. Egzersiz ve aşırı kilonun verilmesi yararlı olup prostat kanseri riskini azaltır. Biberiye, devedikeni, domates, karpuz, nar, çörekotu yağı, ısırganotu, keten tohumu yağı, kızılcık, karayılan otu, arı poleni, kudret narı, sarımsak, yeşil çay prostat kanserinden korunmada yararlıdır.

Biberiyeli yeşil çay için

Prostat kanserine karşı içimi güzel aromalı bir çaydan yardım alabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı taze biberiye yaprağı ve çeyrek portakal kabuğu kaynamış bir bardak suda 10 dakika demlenerek süzülür ve isteğe göre bir çay kaşığı balla tatlandırılır. Günde 2-3 bardak aç karnına içilir. Limon kabuğu da kullanılabilir. Hem kilo kontrolü hem de prostat için yararlı bir çaydır.