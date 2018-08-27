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SMA hastaları ilaç istiyor

Dün akşam sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan SMA hastası ve hasta yakınları #SağlıkBakanısuSMA ve #SağlıkBakanlığısuSMA etiketleri ile tepkilerini paylaştı. SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının kullandığı ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasını isteyen hasta ve hasta yakınları daha fazla beklemek istemiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce taleplerine olumlu bir cevap vermesini istiyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:41 27 Ağustos 2018
Haberler Sağlık
SMA hastaları ilaç istiyor
Dün akşam sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan SMA hastası ve hasta yakınları #SağlıkBakanısuSMA ve #SağlıkBakanlığısuSMA etiketleri ile tepkilerini paylaştı. SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının kullandığı ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasını isteyen hasta ve hasta yakınları daha fazla beklemek istemiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce taleplerine olumlu bir cevap vermesini istiyor.

SMA hastalarının ilaç sorununun çözülmesi için fazla vakitleri yok. Bu nedenle twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışan hasta ve hasta yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

İşte o tweetlerden bazıları:

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere dört evreli bir hastalık. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olan bu hastalık, kuvvette azalma, yutkunma ve çiğneme bozukluğu, solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ancak Türkiye’de sadece Tip 1 SMA hastalarının kullandığı ilaç geri ödeme kapsamında yer alıyor.

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