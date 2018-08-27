SMA hastaları ilaç istiyor

Dün akşam sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurmaya çalışan SMA hastası ve hasta yakınları #SağlıkBakanısuSMA ve #SağlıkBakanlığısuSMA etiketleri ile tepkilerini paylaştı. SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının kullandığı ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasını isteyen hasta ve hasta yakınları daha fazla beklemek istemiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce taleplerine olumlu bir cevap vermesini istiyor.

SMA hastalarının ilaç sorununun çözülmesi için fazla vakitleri yok. Bu nedenle twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışan hasta ve hasta yakınları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

İşte o tweetlerden bazıları:

Bir şekilde işlerini ayarlayip Almanya’ya giden Fatmalar, Italya’ya giden Mehmetler Amerika’ya giden Mustafalar ilaca erişim sağlayıp mutlu son yaşarken, Türkiye’deki Toroslar Umutlar Buraklar Ayçlar karanlığa doğru akıp gitsin niye çünkü Türkiye susuyor diye #SağlıkBakanısuSMA — Torosunannesi (@torosbebek) 26 Ağustos 2018

Birilerinin yaşamak için umudu olan bir ilaç var!

Yerini biliyoruz!

Ulaşamıyoruz…

Onları ölüme terk edemezsiniz…

Biz susmayacağız!#SağlıkBakanısuSMA — Ahbap Yardımlaşma (@Yardimlasmahbap) 26 Ağustos 2018

Tip2 ve Tip3 hastaları ilaç bekliyorlar.. Yaşamak için.. #SağlıkBakanısuSMA — İrem Yeke (@IremYeke) 26 Ağustos 2018

Evlatlarımıza hayatını geri verecek bir ilaç var ama 600 küsur gündür bu ilaca ulaşamıyoruz. Biz çare varken çaresizliği yaşıyoruz!

Çocuk ve yetişkin SMA Tip2 ve Tip3 hastaları için ilacı bir an önce geri ödeme kapsamına alın lütfen.#SağlıkBakanlığısuSMA #SağlıkBakanısuSMA pic.twitter.com/CHkNR2WFEe — Arzu Uz Şahin (@ArzuUzSahin) 26 Ağustos 2018

Her türlü harcamayı yapıyoruz en azından bu kardeşlerimize de bütçe ayırınız lütfen insanlar ağzınızdan çıkacak 2 kelimeyi gözlüyor #SağlıkBakanısuSMA — Yeşil (@Beratyesilyurt2) 26 Ağustos 2018

Lütfen artık SMA tip2 – tip3 hastalarının ilacı SGK tarafından karşılansın.. Bunu destekleyebilmek, buna ses olabilmek için hasta olmamız değil vicdan sahibi olmamız gerekli. #SağlıkBakanısuSMA #SağlıkBakanlığıSMA — N E Ş E (@Neseligunluk1) 27 Ağustos 2018

Allah dermansız dert vermesin kimseye. Peki dermanı varken derdinin ona ulaşamamak #SağlıkBakanısuSMA — Cemile Akarca (@jemi_etoo) 26 Ağustos 2018

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere dört evreli bir hastalık. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçları olan bu hastalık, kuvvette azalma, yutkunma ve çiğneme bozukluğu, solunum güçlüğü gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Hastalığın ilaçla tedavisi mümkün ancak Türkiye’de sadece Tip 1 SMA hastalarının kullandığı ilaç geri ödeme kapsamında yer alıyor.