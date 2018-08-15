Yediğiniz yemek sizi ele veriyor

Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları... Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre aç olmadığımız zaman yediklerimizi ruhhalimiz belirliyor. Mesela canınız et gibi sert yiyecekler istiyorsa sinirli olabilirsiniz.

Profesör Dr. Mehmet Öz, ‘Siz Diyettesiniz' adlı kitabında kalıcı kilo vermenin püf noktalarını anlatırken, şişmanlamamıza yol açan gizli noktalara da dikkat çekiyor. İşte o sözler: Araştırmacılar, kişiliğin ve yiyecek tercihlerimizin nasıl kesiştiğini göstermek için insanların beslenme alışkanlıklarını inceledi… Sonuç olarak karnımız tok olsa da ruh halimizin bizi nasıl belli yiyeceklere yönlendirdiğini ortaya koydu… Chef Clinic araştırmasına göre canınızın bir şey çekmesinin sebebi kızgın, üzgün, memnun, yalnız ya da bunalımlı olmanızdan kaynaklanır. Yani açlıktan değil…

Kadınlar erkeklere oranla daha çok yiyor

Fransız araştırmacılara göre, kadınların yüzde 28'i ve erkeklerin yüzde 13'ü bazı yiyecekleri tüketme konusunda aşırı istek duyuyor. Kadınlar ne yazık ki, bu konuda daha çok negatif duygulara sahipler ve bu yüzden daha çok yiyorlar. Buna karşın erkekler, yeme isteği ve karşı koyma konusunda daha dikkatliler. Bu hisse sahip kadın ve erkeklerin yüzde 40'ı aslında aç değil… Yani bu aşırı yeme duygusunun nedeni yemeğe duyulan ihtiyaç değil istek… En kötü yanı kilolara kilo katması…

Hangi yiyecekleri neden yiyoruz?

Peki sizin aç olmadığınız zamanlar aşırı istek duyduğunuz favori yiyeceğiniz hakkınızda neler söylüyor, öğrenmek ister misiniz? İşte size kılavuzluk edecek küçük bir liste:

– Eğer canınız et gibi sert veya gevrek yiyecekler istiyorsa, sinirli olabilirsiniz.

– Şeker yemek istiyorsanız, kendinizi bunalımda hissediyor olabilirsiniz.

– Dondurma gibi yumuşak ve tatlı bir şeyler istiyorsanız kendinizi endişeli hissediyor olabilirsiniz.

– Canınız tuzlu yiyecekler çekiyorsa, stresli bir ruh hali içinde olabilirsiniz.

– Eğer kraker, makarna gibi şişkin, tok tutan yiyecekler istiyorsanız yalnız ve cinsel olarak hayal kırıklığına uğramış hissine kapılmış olabilirsiniz.

– Herhangi bir şey veya her şeyi canınız çekiyorsa kıskançlık hissediyor olabilirsiniz.