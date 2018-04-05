Hotmail ve Gmail e posta açma! E-Mail nasıl açılır?

Teknoloji ile iç içe girdiğimiz günümüzde en etkili haberleşme araçlarından biri de e-Posta yani elektronik posta. E-Mail için en çok kullanılan altyapılar ise Gmail ve Hotmail. Peki e-Posta nasıl açılır? İşte e-Posta (e-Mail) açma işlemi...

E-Posta açmak için gerekli olan sadece bazı kişisel bilgilerinizdir. Haberimizde bulunan link aracılığı ile Gmail veya Hotmail’den e-Posta açma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki sitenin ücretsiz olarak kullanılabilmesi kullanıcıların bu sitelere rağbet göstermesine neden oluyor. İşte Gmail ve Hotmail e-Posta açma işlemi….

HOTMAİL E POSTA NASIL AÇILIR?

Öncelikle Hotmail.com internet sitesine girin.

1)Giriş yapma bölümünün altındaki kayıt ol butonuna tıklayın.

2)Sizden istenen bilgileri ilgili bölümlere yazın.

3)Mail adreslerinden istediğiniz herhangi birini seçin.

4)Sayfanın en alt kısmında bulunan doğrulama grafiğini doldurun.

HOTMAİL ELEKTRONİK POSTA AÇMA SAYFASI

GMAİL E-POSTA AÇMA İŞLEMİ

Türkiye’nin en çok ziyaret ettiği popüler mail sistemi Gmail’i Android, iOS ve masaüstü cihazlarınızda kullanabilir E-posta gönderebilirsiniz. Ücretsiz GMail kaydol ve giriş yapıp oturum açma işlemi gerçekleştir..

E-posta servislerinden Gmail ile ücretsiz Mail hizmetini kullanabilirsiniz. Mail gönderip alma imkanı sağlayan gmail servislerinden ücretsiz olarak faydalanmanız için size verilecek olan seçenekler ile yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.



Gmail hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacağınız google kullanıcılarına ücretsiz E-posta hizmetide sunmaya devam ediyor. Kişisel E-posta ile size ait olan bir hesap oluşturarak mail gönderip alabilirsiniz. Gmail servislerine ne şekilde kayıt olunması gerektiğini bilmiyorsanız sizler için hazırladığımız dökümanı kontrol edebilirsiniz.

GMAİL ELEKTRONİK POSTA AÇMA SAYFASI

E-Posta adresinizi açtıktan sonra, Açılan sayfada daha önceden almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Daha sonra Gmail hesap ayarlarınızı gerçekleştirmek isterseniz de ekranın sağ üst kısmında bulunan hesap ayarları sekmesinden tüm ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ayarlar kısmından Gmail tema ayarları, Gmail imza ayarları veya klasör ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.