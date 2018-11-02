WhatsApp’a ‘grup kavgalarını’ bitirecek özellik

Popüler mesajlaşma devi WhatsApp, grup görüşmelerinden karmaşayı ortadan kaldıracak bir özelliği devreye sokmayı planlıyor. Yeni gelecek özellik sayesinde gruptan gelen mesajlara özel olarak cevap verilebilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek özelliği ile gündemde.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi. Geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunulan özellik ile birlikte, grup sohbetlerine ”Özel Olarak Yanıtla” özelliğini getirildi.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar grup sohbetlerinde bir kişiye özel cevap yazabilecek. Henüz bu özelliği Beta programına kayıtlı olan kullanıcılar için kullanıma sunan yetkililer, ilerleyen günlerde tüm Android kullanıcıları için yayımlayacak.

Özel Yanıtlama nedir?

Özel Yanıtlama özelliği sayesinde içinde bulunduğunuz WhatsApp grubunda bir mesaj gönderildiğinde o mesajı gruptan bağımsız şekilde yalnızca gönderici için yanıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak için WhatsApp grubunuzu açın, özel olarak yanıtlamak istediğiniz mesajın üzerinde parmağınızı basılı tutun, sağ üstteki ‘üç nokta' simgesine dokunun ve son olarak ‘reply privately' seçeneğine dokunun