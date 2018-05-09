Dört cumhurbaşkanı adayı size…

*

Merkez sağ var, merkez sol var…

Beş vakit namaz kılan var…

Rakı içen var…

Hacı var…

Ezbere Kuran okuyan var…

Nazım okuyan var…

Kadın var…

Erkek var…

*

4×4…

*

Muharrem İnce:

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümü'nde yaptı, fizikçi…

Temel Karamollaoğlu:

Devlet bursu alarak İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Tekstil Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu… Aynı üniversiteden yüksek lisans sahibi…

Meral Akşener:

Doğma büyüme İzmitli, hiç okula gitmese profesördür… Yine de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu… Marmara Üniversitesi Bilimler Enstitüsü'nden doktorası var…

Selahattin Demirtaş:

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu…

Avukat…

Diplomaları ve kariyerleri kapı gibi…

*

Dört adaydan bir teki için “yalancı” diyen yok…

“Devleti soyarlar” diyen yok…

“Şaibeli” diyen yok…

“Hukuk tanımaz” diyen yok…

“Laikliğe karşı” diyen yok…

“Diktatör olur” diyen yok…

“Atatürk düşmanı” diyen yok…

*

Yine de bir tekini beğenmezsen… 16 senedir Türkiye'yi Afganistan'a çevirenin peşine takılıp gideceksen…

Ulus Meydanı'nda kuş uçur…

Dönüp dolanıp kimin başına konarsa konsun, cumhurbaşkanı bari o olsun…

Emin ol bu arkadaştan bin kat daha iyidir…

*

Aziz vatandaş hâlâ anlamadıysa…

Kuş anlar…