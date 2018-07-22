Bir türkü çalar sıvasız evlerde…

Bedelli 28 gün…

Askerlik için kısa, fotoğraf çektirmek için uzun zaman…

*

Ne demişti:

“Şunu milletimin huzurunda açıklıkla ifade edeyim, bedelli askerlik noktasında bir şey bizim gündemimizde yok…”

“Bravoooo…”

“Parası olan var, parası olmayan var…”

“Eveeeettt…”

“Şimdi parası olan ile parası olmayan bizim nazarımızda bir… Herkes bizim neyimiz oluyor bir nevi?..”

“Öl de ölmeye geldik…”

“O değil, kardeşimiz oluyor…”

“Yaşaaaaa…”

“Biz yola ne ile çıktık?…”

“Otobüsle…”

“Hayır, bir sloganımız vardı hani… Size söylemiştim…”

“Uzun olan mı, kısa olan mı?..”

“Öbürü… Bakın şu bibibik traşlı aziz kardeşimiz ne kadar güzel hatırladı… Neydi o slogan; biz kimsesizlerin kimsesiyiz…”

“Eveeeeettt…”

“Sen kimsin yav?.. Bakıyorsun çıkmış bedelli askerlik diyor… Parası olan var, bir de neyi olmayan var?..”

“Yuuuuhhh…”

“Bedelli askerlik bir defa şehitlerimize saygısızlık..”

“Eveeeettt…”

*

1 Haziran, seçimlere 23 gün kala:

“Seçimden sonra bakarız, uygunsa bir itirazımız olmaz…”

*

Sonuçta bedelli tamam…

Bir yandan şehit cenazeleri gelirken, şimdi bedellilerin askerliği 28 gün mü olsun, 8 gün mü olsun, bunu tartışıyorlar…

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Adalet-eşitlik duygusunu ne çok yitirmiş memleket…

Siz hiç zengin bir şehit babası gördünüz mü?…

O türkü sıvasız evlerde çalmaya devam edecek:

“yemen yolu çamurdandır

karavanam bakırdandır

zenginimiz bedel verir

askerimiz fakirdendir…”