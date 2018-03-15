“Rabbim bize yol gösterdi, bu günlere geldik… İman ile yola çıktık, dualarımızla hakikaten ahiret gününü unutmadan davamıza devam edeceğiz…”

“Ümmetin lideri” diye alkışladılar…

“Bu vesile ile şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarına başsağlığı dilerim… Rabbim mekanlarını cennet etsin… Şimdi açılışa geçiyoruz… Bize neler söylediler, bakın nereden nereye geldik, şükür rabbim hamdolsun…”

Alkış…

Herkes inandı…

“Müslüman adam” dediler…

“Şu gördüğünüz tesisler millidir… Yok öyle dediler, yok böyle dediler… Hak yolundan ayrılmadan Cenabı Hak nasip ederse hedefimiz adeta ileri bir noktaya doğru ne yapıyoruz, gidiyoruz…”

Kuran okundu…

Görenlerin itikadı bir iken bin oldu…

“Biz proje adamıyız, onu da söyleyeyim” dedi…

Hoca Kuran okumayı bitirince “Ya Allah bismillah” diyerek kurdele kesildi…

“Ümmetin lideri” meydanda toplananlara karanfil attı, yüzlerce kişi cep telefonları ile resmini çekiyordu… Yaşlılar “Allah seni başımızdan eksik etmesin” diye ağladılar… Gençler “Kimsesizlerin kimsesi” diye zıpladılar…

Sonuçta neleri var, neleri yok, yatırdılar…

*

Geçen gün Çiftlik Bank battı…

Mehmet Aydın denilen sahtekar yarım milyar ile kaçtı…

Uruguay'da…

İnsanlar bilgisayara girip ineğin üzerine tıklayınca inek sahibi oluyordu… Tavuğun üzerine tıklıyorsun, tavuk çiftliğinde tavukların oluyor… Gece evinde otururken bir tıklama ile ineklere, tavuklara yem veriyorsun, biraz daha paran gidiyor…

Böyle karlı bir işi kaçırmamak için evini, takılarını, arabasını satıp yatıran 80 bin kişi dolandırılmıştı…

Kaçınılmazdır; böyle yalanlar bir yerde patlıyor işte…

Dün televizyonda gördüm, gece karanlıkta otuz kişi bir ineği kovalıyor… Her şey gitmiş, birkaç inek kalmış, kim yakalarsa artık…

*

Keriz yerine konulduğunu anlamazsan…

Müstahak…