Niçin kimse ona inanmıyor?..

“Ben CHP döneminde 70 kişilik sınıflarda okudum” dedi…

CHP 1950'de iktidarı yitirmişti, bu dört yıl sonra, 1954 doğumlu…

Millet fesat, inanmadılar…

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Bu kez “Üniversite diploması yok” diye iftira attılar…

Diplomanın çıktısını gösterdiler…

Ama diplomayı veren okul bulunamadı…

Okul bulundu, bu sefer diplomayı verdiği tarihte o okul yokmuş…

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“Dedem rahmetli Sarıkamış'ta silahına sarılmış vaziyette şehit oldu” dedi…

İnanmadılar…

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Darbe…

Yüzlerce tank sokağa çıktı, TBMM bombalandı, çatışmalarda 248 insan öldü, televizyonlar eli silahlı darbecileri aylarca yayınladılar, suçlular yakalandı…

“Darbe” olduğuna inanan yok…

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Seçimler…

30 seçimden bir tekinin sonuçlarına inanan varsa, bu yazıyı okumasın…

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“Uçak alındı” dediler, kimse inanmadı…

“Hibe edildi” dediler, inanılmadı…

Geriye sadece uçağın kalkıp kendi başına gelmiş olması ihtimali kalıyor…

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“Kriz yok” diyor…

Niçin inanmıyorsunuz?..

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İşte benim güvendiğim şey bu:

Bu tek adamlık, bu yeni rejim, bu saray, bu saltanat doğru değil…

Dün açıklandı; Anıtkabir'e 29 Ekim günü gidenlerin sayısı, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı; 1 milyon 96 bin…

O gün tüm ülkede, hiç görülmediği kadar yürekler alev alevdi…

Çünkü bu ülkenin tek doğrusu vardır:

Cumhuriyet…