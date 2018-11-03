Niçin kimse ona inanmıyor?..

“Ben CHP döneminde 70 kişilik sınıflarda okudum” dedi…
CHP 1950'de iktidarı yitirmişti, bu dört yıl sonra, 1954 doğumlu…
Millet fesat, inanmadılar…
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Bu kez “Üniversite diploması yok” diye iftira attılar…
Diplomanın çıktısını gösterdiler…
Ama diplomayı veren okul bulunamadı…
Okul bulundu, bu sefer diplomayı verdiği tarihte o okul yokmuş…
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“Dedem rahmetli Sarıkamış'ta silahına sarılmış vaziyette şehit oldu” dedi…
İnanmadılar…
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Darbe…
Yüzlerce tank sokağa çıktı, TBMM bombalandı, çatışmalarda 248 insan öldü, televizyonlar eli silahlı darbecileri aylarca yayınladılar, suçlular yakalandı…
“Darbe” olduğuna inanan yok…
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Seçimler…
30 seçimden bir tekinin sonuçlarına inanan varsa, bu yazıyı okumasın…
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“Uçak alındı” dediler, kimse inanmadı…
“Hibe edildi” dediler, inanılmadı…
Geriye sadece uçağın kalkıp kendi başına gelmiş olması ihtimali kalıyor…
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“Kriz yok” diyor…
Niçin inanmıyorsunuz?..
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İşte benim güvendiğim şey bu:
Bu tek adamlık, bu yeni rejim, bu saray, bu saltanat doğru değil…
Dün açıklandı; Anıtkabir'e 29 Ekim günü gidenlerin sayısı, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı; 1 milyon 96 bin…
O gün tüm ülkede, hiç görülmediği kadar yürekler alev alevdi…
Çünkü bu ülkenin tek doğrusu vardır:
Cumhuriyet…
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