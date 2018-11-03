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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Niçin kimse ona inanmıyor?..

3 Kasım 2018
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“Ben CHP döneminde 70 kişilik sınıflarda okudum” dedi…
CHP 1950'de iktidarı yitirmişti, bu dört yıl sonra, 1954 doğumlu…
Millet fesat, inanmadılar…

Bu kez “Üniversite diploması yok” diye iftira attılar…
Diplomanın çıktısını gösterdiler…
Ama diplomayı veren okul bulunamadı…
Okul bulundu, bu sefer diplomayı verdiği tarihte o okul yokmuş…

“Dedem rahmetli Sarıkamış'ta silahına sarılmış vaziyette şehit oldu” dedi…
İnanmadılar…

Darbe…
Yüzlerce tank sokağa çıktı, TBMM bombalandı, çatışmalarda 248 insan öldü, televizyonlar eli silahlı darbecileri aylarca yayınladılar, suçlular yakalandı…
“Darbe” olduğuna inanan yok…

Seçimler…
30 seçimden bir tekinin sonuçlarına inanan varsa, bu yazıyı okumasın…

“Uçak alındı” dediler, kimse inanmadı…
“Hibe edildi” dediler, inanılmadı…
Geriye sadece uçağın kalkıp kendi başına gelmiş olması ihtimali kalıyor…

“Kriz yok” diyor…
Niçin inanmıyorsunuz?..

İşte benim güvendiğim şey bu:
Bu tek adamlık, bu yeni rejim, bu saray, bu saltanat doğru değil…
Dün açıklandı; Anıtkabir'e 29 Ekim günü gidenlerin sayısı, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı; 1 milyon 96 bin…
O gün tüm ülkede, hiç görülmediği kadar yürekler alev alevdi…
Çünkü bu ülkenin tek doğrusu vardır:
Cumhuriyet…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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Bekir Coşkun
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