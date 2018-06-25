ANALİZ

Seçimin en büyük partisi MHP oldu

Zorunlu olarak belli bir saatte yazımızı gazeteye göndermek durumunda olduğumuz için, son duruma göre yazmam mümkün değil.

Yazıyı yazdığım gece yarısı itibarıyla Tayyip Erdoğan'ın zafer kazandığı görülüyor.

Bu şaşırtıcı mı?

Bana göre evet.

Son günlerde oluşan havayı yansıtmıyor bu sonuçlar.

Ancak eğer sonuç doğruysa gözlemlere yansımayan çok ciddi bir vatandaş kitlesi sessiz sakin seçim saatini beklemiş ve gidip oyunu Erdoğan'a vermiş.

Gerçek “dip dalga” orada yaşanmış demek ki.

Buna söyleyecek bir şey olamaz.

Tayyip Erdoğan'ı kutlamaktan başka bir şey de gelmez elimizden.

Tabii siz bu yazıyı okurken durumun çok farklı hale gelmiş olması da mümkündür.

Bu kısıtlı gün içinde seçimle ilgili birkaç notumu aktarmak istiyorum.

MHP ŞAŞIRTTI: Normal koşullarda bırakın barajı aşmayı milletvekili çıkaracağı bile şüpheli görülen MHP'nin yüzde 12 alması herhalde herkesin dikkatini çekmiştir. Son seçimde yüzde 12 oy alan MHP'nin bütün yaşadıklarına rağmen aynı noktada kalmış olması pek mantıklı değil. 49'dan 42'ye gerileyen AKP oylarının MHP'ye gittiği söylense bile aritmetik olarak rakam pek tutmuyor.

SAADET YOKMUŞ: Seçime Millet İttifakı içinde giren Saadet Partisi'nin AKP'den oy koparabilecek en önemli odak olduğu tahmin ediliyordu. Ama görünen o ki Saadet AKP'den hiç oy alamamış. Oysa bu seçimde baraj sorunu da olmadığı için oylarını “kerhen” AKP'ye verdiği söylenen eski Refah seçmenlerinin Saadet'e geri döneceği sanılıyordu.

HDP'YE CHP DESTEĞİ: HDP'nin barajı geçmesiyle birlikte AKP'nin milletvekili sayısı en az 65 kişi düşmüş oldu. HDP barajı aşamasa AKP-MHP ittifakı anayasa değişikliğini yapabilecek 400 sayısını geçebilecekti. HDP'nin barajı CHP oyları ile geçtiği görülüyor. Çünkü partinin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın oyları yüzde 10'a bile varamadı. CHP'nin parti olarak gerilemesi de bazı oyların HDP'ye gittiğini gösteriyor.

İNCE'NİN GELECEĞİ: Dün geceden itibaren kaçınılmaz olarak CHP'nin geleceği de tartışılmaya başlandı. Muharrem İnce'nin partisinden yüzde 10'a yakın fazla oy alması yakın bir gelecekte genel başkan olma olasılığını güçlendiriyor. Buna karşın cumhurbaşkanı seçilemeyen İnce milletvekili de olamadığı için sıradan bir partili durumuna da düştü. Yani delegenin İnce'yi sahiplenip sahiplenmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak siyasi mantık CHP'nin artık bu genel başkan ve bu parti yönetimi ile devam etmesinin pek mümkün olamayacağını gösteriyor.

YEREL SEÇİMLER: Muhalefetin bundan sonraki hedefi yerel seçimler olacaktır. Ancak yazıyı yazdığım sıradaki değerler geçerliyse muhalefetin yerel seçimlerde başarılı olması da mümkün değildir. Bir tek HDP Güneydoğu illerinde başarılı olabilir. Tabii Erdoğan'ın tek adamlığı döneminde yerel seçimlerin yapılmaması olasılığının da yüksek olduğunu unutmamak gerek.

ERDOĞAN ARTIK TEK ADAM: Elbette bu seçimin asıl ve tek sonucu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tapusunu tek başına eline almasıdır. Bundan sonra parlamentonun, bürokrasinin, aydınların, sivil toplum kuruluşlarının hiçbir önemi kalmamıştır. Artık Erdoğan ülkeyi çıkaracağı kanun hükmünde kararnamelerle canı nasıl istiyorsa öyle yönetecektir. Nereye kadar, onu önümüzdeki günlerin gelişmeleri ışığında tekrar ele alacağız nasıl olsa.

NOT: Bu yazıda geçen bütün oran ve rakamlar gece yarısı itibarıyladır. Siz bu yazıyı okuduğunuz sırada bazılarının değişmiş olması olasılığının yüksek olduğunu lütfen gözden kaçırmayın. Ancak tam yazıyı gönderdiğim sırada Erdoğan seçimi kazandığını ilan etti. Buradan dönüş olması artık çok zordur.