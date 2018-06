BUNU YAZMAK GEREK

Sen ne büyükmüşsün sevgili Atatürk

Son zamanlarda bir modadır gidiyor. Kimileri diyor ki “Eskiden ne vardı ki bu ülkede, ne varsa hepsi son 15-16 yılda yapıldı.”

Bozdolabı ve fırın bile olmadığı söylendi. Üniversitelerin, havaalanlarının son yıllarda Türkiye'ye kazandırıldığı ileri sürüldü.

MR ve tomografinin bile eskiden olmadığını söyleyenler çıktı.

Bu söylemlere göre sanki bizler mağara devrinde yaşıyorduk, gidecek yolumuz, oturacak evimiz, kullanacak eşyamız yoktu.

Tabii bu tuhaf iddiaları milyonlar kişi gülümseyerek ama acı acı da içlenerek izledi.

“Daha önce ne yapıldı ki” diyenlerin sözlerinde haklılık payı olup olmadığını görmek için şöyle geriye doğru bir gittim.

Sadece son 15 yılda özelleştirilen, yani “ne yaptı ki” denilen bu devletin eserlerine göz attım.

Atatürk'ün açtığı “muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak” yolunda o kadar çok eser yaratılmış ki.

Madenler, fabrikalar, demir çelik ve petrol tesisleri, oteller tatil alanları, daha neler neler yapılmış ve son 15 yılda satılmış.

30 yıldır özelleştirilenleri değil son 15 yılda çoğu üç beş kuruşa dağıtılan değerlerimizi görünce “Sen ne büyükmüşsün sevgili Atatürk” demeden edemedim.

Belki hepsi onun döneminde yapılmamıştır ama onun ışığında yapılan ve şimdi satılmış olan eserlerden bir demeti sizlerle paylaşmak istedim;

Ünye Çimento A.Ş

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam

Anadolu Cam

Soda Sanayi

Erdemir

İsdemir

Çelbor

Taksan

Oymapınar Barajı

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş

Eti Alüminyum A.Ş'ye ait Antalya limanı

Gerkonsan (Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat Fabrikaları San. ve Tic.)

Ditaş (Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik İ.Ş.)

Ortadoğu Teknopark İ.Ş.

Sakarya Traktör İşletmesi

Sütaş Malatya İşletmesi,

Hektaş A.Ş. (Veteriner İlaçları ve Halk Sağlığı İlaçları)

Türkiye Gübre Sanayi (TÜGSAŞ)

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş

Samsun Gübre San. A.Ş

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş

Kütahya Gübre A.Ş

TEKEL; Alkollü İçkiler Sanayi ve ticaret A.Ş, Adana, Tokat, Bitlis, İstanbul, Malatya, Samsun-Ballıca Sigara Fabrikaları, Ambalaj Fabrikası Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti.

TUZLALAR; Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürlüğü, Ayvalık Tuz, Çankırı Kaya Tuzlası, Tuzluca Tuzlası,Yavşan Tuzlası, Kağızman Tuzlası, Kaldırım Tuzlası, Kayacık Tuzlası, Kristal Tuz Rafine, Sekili Tuzlası,

SÜMER HOLDİNG; Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat, Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi, Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi, Yeşilova Halı Yün İplik ve Battaniye Fabrikası, Akdeniz İşletmesinin Makine ve Teçhizatları, Bumas, Eryağ, Mazıdağı Fosfat Tesisleri, Merinos Halı

ŞEKER FABRİKALARI; Adapazarı, Amasya, Kütahya, Alpullu, Ilgın, Turhal, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Niğde

Et ve Balık Üretim A.Ş. (EBUAŞ)

Manisa Et ve Tavuk Kombinası

Samsun Soğuk Hava Deposu

Mersin Soğuk Hava Depoları

Petkim

Tüpraş

Bursagaz

Esgaz

Başkent Doğalgaz Dağıtım

Elektrik Üretim A.Ş

AKARSU SANTRALLERİ; Ahlat, Akyazı, Anamur, Bayburt, Berdan, Besni, Bozkır, Bozüyük, Bozyazı, Bünyan, Büyükkızoğlu, Cerrah, Çağ, Çamardı, Çemişgezek, Değirmendere, Dere, Dereköy, Derinçay, Derme, Durucasu, Engil, Erciş, Erkenek, Ermenek, Esendal, Finike, Girlevik, Göksu, Hamitabat, Hendek, Hoşap, İvriz, Karaçay, Karaköy, Kayadibi, Kayaköy, Kernek, Kısık, Kiti, Koçköprü, Kovada 1, Kovada 2, Koyulhisar, Kuzuculu, Malazgirt, Otluca, Pınarbaşı, Sızır, Silifke, Sönmez, Suuçtu,Telek, Uludere, Visera, Zeyne

TERMİK SANTRALLAR; Çatalağzı, Kangal, Kemerköy, Orhaneli, Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan, Yeniköy

TEDAŞ; Akdeniz Elektrik,Aras, Başkent, Boğaziçi, Çamlıbel, Çoruh, Dicle, Fırat, Gediz, İstanbul Anadolu yakası, Meram, Osmangazi, Sakarya, Toroslar, Trakya, Uludağ, Vangölü, Yeşilırmak

BANKALAR; Oyakbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası,

MADENLER; Mazıdağ Fosfat Tesisleri, Divriği Demir Madeni, Hekimhan Demir Madeni, Alümina Madeni, Güney Ege Linyitleri İşletmesi, Bursa Linyitleri İşletmesi, TKİ'ye ait 79528 ve 73021 no.lu maden ruhsatları, Eti holding, Eti Bakır, Eti Elektrometalurji, Eti gümüş, Eti krom, Çayeli Bakır İşletmeleri, Karadeniz Bakır İşletmesi

SEKA; Taşucu tersane alanı, Afyon, Aksu, Balıkesir, Kastamonu, Akkuş, Çaycuma, Karacasu İşletmeleri, YİBİTAŞ kraft torba

TCDD LİMANLAR; İskenderun, Derince, Mersin Taşucu tersane alanı, İskenderun İsdemir, Ereğli Erdemir

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMESİ; Çanakkale'ye ait 9 gemi, Çeşme limanı, Deniz Nakliyatı T.A.Ş'a ait 3 tanker, Dikili Limanı, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Kuşadası Limanı, M/F Ankara Feribotu, M/F Samsun feribotu, M/S Karadeniz Gemisi, Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama, Salıpazarı Liman Sahası (Galataport) Şehir Hatları Çanakkale hizmetleri ve 9 gemi, Trabzon Limanı, Turan Emeksiz yolcu gemisi, Yakıt 3 gemisi

THY; Sabiha Gökçen Havaalanı, USAŞ hisseleri, Lojmanlar

TURİZM VE DİNLENME TESİSLERİ; Ataköy Otelcilik, Ataköy Marina, Kuşadası Tatil Köyü, Yeditepe beynelmilel Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş. (% 26 hisse) Büyük Ankara Oteli, Büyük Efes Oteli, Tarabya Oteli, Kızılay Emek İşhanı, İstanbul Hilton Oteli, Bursa Çelik Palas Oteli

Türk Telekom

AYCELLl

Oyak İnşaat a.ş. (%25 hisse)

Araç muayene istasyonları

Meybuz a.ş.

ÇOK GÜLDÜM

Pazara iki fıkra

Tiryakisi olduğunuz Yıldırım Tuna'dan bu pazar için iki fıkra sunuyorum;

NE TÜR YEM?



Oltamın misinası fırlatma kamışının makara kısmında tamamen karışmıştı. Karımdan ve baldızımdan rica ettim, sokağa çıktık misinanın ucundan tutarak kaldırım boyunca açıldılar, ben de misinayı tekrar düzgünce makarasına sarmaya başladım. Oradan geçen yaşlıca bir adam oltanın ucundaki iki güzel kadını görünce “Harika” dedi, “Gerçekten merak ettim.. Beyefendi, acaba yem olarak ne kullanıyorsunuz?”

OTOPARKTA



Yaşlı kadın otoparkta arabasını park etmek için diğer arabanın çıkmasını beklemiş, tam boşalan yere girecekken hızla gelen bir genç üstü açık spor arabasıyla yaşlı kadının uzun süredir beklediği yere girip park etmiş.

“Ben buraya girecektim ama” demiş yaşlı kadın üzülerek.

“Bunu ancak genç, çevik ve zeki olanlar yapabilir teyzeciğim” diye cevap vermiş delikanlı arabasını terk ederken.

Bu olaya ve aldığı cevaba son derece canı sıkılan yaşlı kadın arabasını önce geri vitese takıp sonra öne doğru gazı köklemesiyle delikanlının spor otomobilini dümdüz etmiş.

“Bu.. Bunu nasıl yaptınız?” demiş delikanlı ağlamaklı bir sesle.

“Kolay” demiş yaşlı kadın, “Bunu ancak yaşlı, haklı ve zengin olanlar yapabilir yavrum!”

BUNU YAZMAK GEREK

Bu da “seçim” fıkrası

Adam oyunu kullanmak için sandık başına gitmiş.

Zarfını ve pusulalarını aldıktan sonra kabine girmiş oyunu kullanmış ve geri dönüp zarfı sandığa atmış.

Oy kullandığına dair tutanağı imzalarken kendi adının hemen altındaki isim dikkatini çekmiş ve “Şey” demiş “Eşim de oy kullandı mı acaba?” diye sormuş.

Sandık görevlisi listeye bakmış “Evet efendim, kullandı, bakın tam sizin isminizin altında onun da adı var” cevabını vermiş.

Adam “Tüh” demiş “Kaçırdım desenize, göremeyeceğim karımı.”

Sandık görevlisi şaşırmış, “Efendim eşinizle aynı evde yaşamıyor musunuz?” diye sormuş.

Adam iç geçirdikten sonra “Öyleydi” demiş “İki yıl önce ölene kadar öyleydi.”

KOMİK

Buyrun duvar yazılarını okuyalım

Mizah yazarı İbrahim Ormancı'dan gelen aforizmalarla “keyifli bir seçim günü” geçirmenizi dilerim.

Bir kilo soğan olmuş 6.95 TL. Evde bir çuval soğanımız vardı. Bozdurmak pardon satmak için beklemedeyiz!

* * *

Cesaret sahibi olmayan kişiler, esarete mahkumdur.

* * *

Evlilik aşkı öldürüyor mu bilmem. Ama gazeteler eşlerini öldürenlerin haberlerinden geçilmiyor.

* * *

Yağ satarım, bal satarım. Hatta ayıptır söylemesi bala şeker katar, hile yaparım.

* * *

Ben sana sosyal medya fenomeni olamazsın demedim oğlum adam olamazsın dedim.

* * *

Güzele bakmak sevap ise, ben kesin cennetliğim.

* * *

Cep telefonların ŞARJ sorunu, onu kullanan insanlarının da DEŞARJ sorunu var.

* * *

Kadın kocasına “ODUN” dedi. Kocası cevabı yapıştırdı “Flört ederken beni çok ağaç ettiğindendir.” Kadın bir şey diyemedi.

* * *

Parayı Lidyalılar buldu. Kendini paralamayı da elbette Türk'ler.

* * *

Yuvayı dişi kuş yaparmış. Galiba o dişi kuş yuvayı yaparken çok yoruldu. Şimdi yemek bile yapmıyor yahu!

* * *

Eeee kına fabrikam battı. Beni çekemeyenler bol bol kına yakabilirsiniz şimdi.

* * *

Hayatımı yazsam roman olur ama tam yazmaya başlıyorum, bir uyku bastırıyor sormayın!

Maytap geçiyor haliyle !….

* * *

Hasetimden dostlar eskittim.

* * *

Erkeklik taslamak dayılanmak ise, kadınlık taslamak teyzelenmek midir?

* * *

Karım bana “Yarın doktora gidiyoruz. Sana Alzheimer testi yaptırıyoruz” dedi. Meğer evlilik yıl dönümümüzü unutmuşum.

* * *

Evlilik kalbe iyi geliyormuş. Yalnız bizim çocuk sıklıkla kalbimize indiriyor. O ne olacak?