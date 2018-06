Bu iş bitti

Ağustos 2014'te yapılan seçimde Er­doğan oyların %51.7'sini alarak birinci turda seçildi.

İhsanoğlu'nun adaylığını protesto eden CHP'lilerden 5 milyon vatandaş sandığa git­mediği için katılım %76 olarak gerçekleşti.

Haziran 2015'te yapılan parlamento seçim­lerinde AKP % 40.8 aldı. Katılım % 86.6

Kasım'da bu oran %49.5 oldu. Katılım % 85.2 Nisan 2017 referandumunda % 51.4 Evet çıktı. Katılım % 85.3 CHP hile yapıldığını ve aslında Hayır'cıların % 52 old­uğunu söyledi.

Gelelim bugüne.

Nisan referandumunda ve öncesinde cum­hurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekley­en MHP Kasım 2015'te %10.9 oy aldı.

Esas soru AKP ve Erdoğan şimdi yukarıda­ki oranların hangisine yakın?

Ya da biz hesap kitap yaparken hangi oranı baz alarak seçimin olası sonuçlarını tahmin edeceğiz.

Ağustos 2014 (51.7), Haziran 2015 (40.8), Kasım 2015 (49.5) ya da Nisan 2016 (51.4).

Bana göre MHP ve BBP desteğine rağmen AKP, Erdoğan ve Cumhur İttifakı olabilecek en kötü durumda.

Bu iş buzdolabı, fırın, bedava kek, börek, çay ve kahve ya da parklarda yuvarlan­makla olmaz.

Ama en önemli neden Muharrem İnce'nin performansı ve bunun sonu­cu olarak toplum nezdinde kazanılan inandırıcılık, güvenirlilik ve duygusal sempati.

Bir de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başardığı Millet İttifakı.

Seçmenler İnce'nin seçilmesi durumunda sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakar ve dindar üç partinin iktidar olacağını düşüneceği için çok kolay kararını alır ve birinci turda Mil­let İttifakı'na ikinci turda ise İnce'ye oy verir.

HDP'liler dahil.

Bu durumda;

CHP'nin oyu %25-26, HDP'nin %11-12 olduğuna göre her ikisinin toplamı yak­laşık %36-37.

İYİ Parti, AKP ve MHP'den ne kadar oy alabilir?

Bana göre en kötümser tahmin %12-13.

Meral Hanım çok başarılı.

Ya Saadet?

O da daha önceleri AKP'ye kaptırdığı % 3 civarındaki seçmen kitlesini geri alabilir.

Karamollaoğlu çok iyi çalışıyor.

Hepsinin toplamı %52-53 oluyor.

Peki ne olabilir?

Hilenin olmayacağını düşünerek seçim sonucunu belirleyecek üç faktör var:

1– Ortalama % 86 olan seçime katılma oranının yükselmesi.

2– Akşener ve Karamollaoğlu'nun kendi seçmenlerini olduğu gibi koruyarak ikinci turda İnce'ye tam destek vermeleri.

3– Muharrem İnce'nin daha önceleri Erdoğan ve AKP'ye oy vermiş katı ve sekter olmayan esnek seçmenleri ikna ederek oylarını alabilmesi.

Olası mı?

Bence kesin.

Bu durumda;

1- HDP'nin % 10'u geçmesi durumunda, ki kesin, Millet İttifakı TBMM'de çoğunluğu sağlar.

2- Yukarda özetlediğim koşulların sağlanması halinde Muharrem İnce ikinci turda kesin seçilir.

Ortalama % 54-55'le.

Mitinglerde görülen hava yanıltıcı değilse bu oran daha da aratabilir.

İşte o zaman sürpriz olur.

Ya da bizim gördüğümüz her şey halüsi­nasyondur ve Erdoğan yine %50+1'le kazanır.

Olur mu?

Olmaz.

Olursa başka şeyler olur.

Türkiye perişan olur.

Ülke karanlığa gömülür.

Onlarca korkunç senaryo yazılabilir.

Türkiye ve dolayısıyla Ortadoğu için.

Ne pahasına olursa olsun buna izin veremeyiz vermemeliyiz.

Nasıl mı?

En yoğun şekilde oy kullanıp sandıklara sahip çıkarak.

Dün de yazdım:

Aydınlık bir Türkiye ve Ortadoğu için.

Hiç de zor değil.

AKP birçok şeyi berbat etti ama bizim sağduyu, vicdan ve ülke sevgimiz her şeyi ve herkesi yenecek güçtedir.

Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı.

Bu coğrafyanın insanları 100 yıldır acı çekiyor.

Ben ARTIK YETER diyorum.

Siz de derseniz gür çıkar sesimiz.

Aydın ve mutlu bir Türkiye için.

Suriye, Irak ve İran'la kardeşçe, dostça ve barış içinde yaşamak için.

Duygusal ve hamasi söylemlerden hiç hoşlanmam.

100 yılın seçimini yapıyoruz.

Ya biz CUMHRİYET diyeceğiz ya da diğerleri bu dosyayı kapatacak.

Sonrası mı?

YOK.

Yok olmamak için ‘kader' karşınıza Muhar­rem İnce'yi çıkardı.

Değerini bilin.

Ben çok ciddiyim.

Televizyonlardan hatırlayın beni.

Ben ne dersem çıkar ve olur.

İnce de olacak.