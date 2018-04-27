Cukkacı Trump

Trump'ın kesin seçileceğini söyleyen belki de tek kişi bendim.

Trump seçildikten sonra 20 Mayıs 2017'de ilk Müslüman ülke olarak S. Arabistan'ı ziyaret etti.

Obama ise 5 Nisan 2005'te önce Türkiye'yi 4 Haziran'da da S.Arabistan'a uğrayarak Mısır'ı ziyaret etmiş ve önce BOP sonra da ‘Arap Baharı'nın sinyalini vermişti.

Obama Ankara, Kahire ve Riyad'da para konuşmadı.

Trump Suudilerle görüşmesinde yalnızca paradan söz etti.

1988'de katıldığı televizyon programında “Amerika, Körfez'deki iktidarları koruyor. Bu koruma sayesinde bu ülkeler zengin oldu. Bunun için bu iktidarlar ABD'ye koruma parası ödemesi gerekiyor” diyen Trump aynı tavrını seçilmeden önce de tekrarladı.

Riyad ziyareti sırasında Kral Selman'a 360 milyar dolar silah satan Trump ülkesine döndüğünde Amerikalılara ‘Sizlere 60 iş olanağı yarattım' dedi.

20 Mart'ta Kral Selman'ın oğlu Veliaht Muhammed'i Beyaz Saray'da ağırlayan Trump kameraların önünde ona silah satmaya kalkıştı. Rezil duruma düştüğünü fark eden Muhammed çaresiz sırıtmaktan başka bir şey yapamadı. Muhammed'in kaç milyar dolarlık silah aldığını ya da koruma parası olarak el altından Trump'a kaç milyar dolar verdiğini bilen yok.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in yakın dostu Muhammed, CİA ve İngiliz MI6 desteğiyle aile içinde kendisine rakip ya da düşman olan ve olabilecek herkesten kurtuldu.

Bunun için kaç para verdiğini bilen yok.

Bir hafta sonra Beyaz Saray'da endam gösteren Katar Emiri Temim'in durumu Mahammed'den farklı değildi.

Şimdi bunları niye anlatıyorum?

S. Arabistan, Katar ve bölgenin diğer ülkeleri Esad'ı devirmek için Suriye'deki bütün radikal İslamcı terör örgütlerine sınırsız yardım ederek en az 130 milyar dolar harcadılar. Bunu bilen Trump mart sonunda ‘Suriye'den çekilmeyi düşünüyoruz ama masraflarımızı karşılayan olursa kalırız' dedi. Kalma niyetini Suriye'nin kuzey doğusunda Türkiye sınırı boyunca PYD'ye desteğini sürdürerek kanıtlayan Trump önceki gün yine para karşılığı koruma konusunu yeniden açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u ağırlayan Trump “Son 15 yılda 7 trilyon dolar harcadık.

Biz olmazsak körfezdeki iktidarlar bir hafta dayanamayıp yıkılırlar. Onun için zenginliklerini bizimle paylaşmaları gerekir” dedi.

Trump'ın bu söyleminden bir saat sonra S. Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr üzerine alınmaksızın “Katar Emiri Amerikan askerinin Suriye'de kalma masrafın karşılamalı” dedi.

El-Cubeyr “Katar'daki Amerikan üsleri olmasaydı Temim iktidarda bir hafta bile kalamaz” demeyi de ihmal etmedi.

‘Arap Baharı' sürecinde ve Esad'ı devirme projesinde birlikte olan S. Arabistan ve Katar şimdi düşman. Bahreyn ve BAE Kral Selman'dan yana tavır alırken Türkiye Katar'a asker yolladı. Bundan dolayı Ankara'nın Kral Selman'la arası bozuk.

S. Arabistan'ı yöneten Vahabi mezhepli Suud ailesi kindar ve gaddardır.

Suudi'ler dünyadaki tüm İslamcı parti, örgüt, dernek, okul, cami, tarikat, cemaat ve oluşumlara para verdiler. Son 70 yılda en az 350 milyar dolar.

Adamlar tarih boyunca Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten ve Türklerden nefret ettiler.

Önce İngiliz şimdi de Amerikan işbirlikçisi ve kölesi.

Zengin köle!

CİA üretimi Taliban, Kaide, Boko Haram, El-Şabab, IŞİD, Nusra ve benzeri örgütlerin arkasında hep Suudi parası vardır.

Adamlar baş belası.

Bir iş adamı olarak Trump Suud ailesini ve Körfez'in kral, emir ve şeyhlerini ‘sağmayı' çok iyi biliyor.

Umarım Trump ikinci dönem seçilmez. Yoksa adamlarda ‘sağılacak süt' yani cukka kalmaz.

Yalnız Suudilerin Amerika'da iki trilyon dolar parası var.

Nakit ve yatırım olarak.

Diğer kral, emir ve şeyhlerin parasıyla Trump acayip köşeyi döner.

Trump'ın başka numaraları da var.

Onları da başka bir gün yazarım.