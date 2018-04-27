Faiz artışı yerli ve milli mi?

‘Ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Benim arkamdan iş çevirdiler' demişti. Merkez Bankası önceki gün faizlere 75 baz puan daha bindirdi. Kendisi gayet de Türkiye'deydi! Hiç lafını etmedi. Kimseye “vatan haini” demedi.

Ne yaptı da ülkede faizler düşsün, dolar artmasın istiyor? Hazır OHAL ile anayasa emrinde, yayımla bir genelge; “kredi ve mevduat faizleri bundan sonra yüzde 3'ü geçemeyecektir” diye! Bak gör ne oluyor? Yirmi dört saat içinde ülke nasıl batıyor!

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Kimse faizi iplemez ama yükselen dolar kuru ile seçime gitmek cesaret ister. Seçimlerden önce bir nebze de olsa günü kurtardı. Ya seçim sonrası?

Zira ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Bu artırım ekonomide tüm faizlerin yükselmesine neden olacak. Hem daha zor hem daha maliyetli borçlanılacak. İnşaat sektörünün helvası tam kavrulacak. Diğerleri de ufak ufak havlu atacak.

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Faizler artırılmasa ne olacaktı? Dolar hiç durdurulamayacaktı. Piyasaların faiz duyarlılığı kısa vadede düşüktür. Hemen etki etmez piyasaya… Yavaş yavaş kemirir, tüm dinamikleri eritir. Oysa döviz öyle mi? Direkt enflasyona yansır, vatandaşın cebindeki parayı hemen kısırlaştırır.

Bu ateş üfleyerek sönmez lakin dolar 10 lira olsa, Türk Lirası dibi bulsa; “kaç cephede savaşıyoruz, doları lobiler yükseltiyor” diyecek şuursuzlar var. Ekonomide işler kötü gidince, suçu üzerine atacak birileri lazım…

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Malum tüm iyi şeylerin kaynağı kendisi, ters giden bir şey varsa “Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler” demez mi? Sanki 16 yıldır ülkeyi onlar değil başkası yönetiyor. Dış güçlerin oyunlarına yıllardır çare bulamıyor.

İş sadece dolar mı? Türk Lirası iki yılda Sırp Dinarı'na karşı bile yüzde 50 değer kaybetti. Kazakistan Tengesi bize karşı yüzde 60 değerlendi. Kenya Şilini yüzde 43 artış kaydetti. Ringgiti duydunuz mu? Malezya parası… Onun da karşısında yüzde 54 erimiş Türk Lirası…

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Saray yönetimi iş başında kalırsa, içimden sevineceğim galiba… Ekonomi dediğin saatli bomba… Seçimlere kadar idare etse bile, ülkeye başkan olan oturup düşünecek kırmızıyı mı, maviyi mi kessem diye… Lakin sonunda patlayacak elinde.

Gerisi hikâye! Bu saatten sonra AKP'den kurtulmak demokrasi adına iyi ama yazık olacak yeni gelene… O kalırsa, gidene kadar taş üstünde taş kalır mı ekonomide? O da ayrı mesele!