Faizler burada duracak mı sanıyorsun?

Diyelim ki önlemleri aldık, her şeyi düzgün yaptık. Üretimi planladık, kemerleri sıktık. Siz ülkenin düze çıkacağına inanıyor musunuz? İnanmayın! O tren kaçtı. Bundan sonra emekleyerek yol alacağız. Dizlerimiz parçalanınca ne demek olduğunu anlayacağız.

Bakın, bu akşam Amerika Merkez Bankası faiz artırıyor. Aralık ayında bir kere daha… Üç kere de 2019'da… Bu Türkiye için kötü haber! Bize karşı gıcıklığından değil… Düşünün Trump bile karşı çıkıyor bu artışlara… Karşı çıktığıyla kalıyor Merkez Bankası gerçekten bağımsız olunca…

★★★

Amerika nere, Türkiye nere? O zaman bize ne? O kadar kolay olsa keşke! Her ne kadar inkâr etsek de, ABD dünyada oyuncu değil, hakem… Kuralları o koyuyor.

Yok Amerikan Doları etkisini yitiriyormuş, yok artık eskisi kadar kullanılmıyormuş. Dünyada petrolü ne ile alıyorsun? Dolarla… Altını? Dolarla… Ülkelerin merkez bankalarının yüzde 60 rezervi de dolarda… Dünya ekonomisinin yüzde 70'i dolarla dönüyor, ne anlatıyorsun bana?

★★★

Toplam 465 milyar dolar dış borç var. Bunun 180 milyar doları bir yıl içerisinde ya ödenecek ya yüksek faiz ile döndürülecek. Peki, parayı kim verecek? Yine borç alacağız! Bir yıl içinde vereceğimiz yaklaşık 50 milyar dolar cari açığı ne yapacağız? Onu da borçlanacağız!

Bankaların, özel sektör ve kamunun küresel para bolluğundan yararlanarak düşük faizle istediği kadar rahatlıkla borçlandığı finansal sistem yok artık…

★★★

Sahi borcu nereden bulacağız? Önceden aldığımız kredilerin bir kısmı döndürülecek. Tabii üzerine kallavi faiz binecek. Türkiye ekonomisine güven gelirse sıcak para gelecek. Yani yabancı yatırımcı gelip, dolarını bozdurup faiz ya da borsaya yatıracak. Bak bu olmaz!

Başka yolu yok mu? Turizmden gelen üç, beş… İhracat ki yarısından fazlası ithalata dayanıyor. Bizi kesmez. Satacak şirketimiz kaldıysa onları satarız. Kuveyt'ten para gelecek yalanlarına inanırız.

★★★

Dönelim Amerikan Merkez Bankası'na… Biz fellik fellik borç ararken Amerika faiz artırdıkça biz ve bizim gibi gelişen ülkeler para için kıvranacaklar. Daha yüksek faiz ile daha azını bulacaklar. Neden? Para doğduğu topraklara, Amerikaya dönecek. Gelecek yıl Avrupa'da faizleri yukarı çekecek.

Dünya krize mi girecek? Hayır! Kısa vadede dünyada kriz adına bir şey görünmüyor. Biz parayı betona gömerken, mega projelerin temelini atarken önlemini aldı el âlem… Kriz bir Arjantin'de bir de bizde…

★★★

Bizde tasarruf ve birikim yok. Dışarıdan gelen para pınarı da iyice kuruyacak. Kim nereden yeni kredi bulup yatırım yapacak? Bulsa bile para kazanamayacak. Zira faizler daha da artacak. Pardon ne olacak? Faizler daha da artacak!

Yaptığın hatayı biliyorsun. Bedelini şimdi ödüyorsun. Faizler burada duracak mı sanıyorsun?