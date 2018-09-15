Başkan Erdoğan; “İsraf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz” dedi… Biraz klasik değil mi? Sahi önceki ekonomi modelimiz neydi?

Böyle konuşunca benim aklıma neler neler geldi? Kimi yükseklerden uçuyor, kimi gerçeklerden kaçıyor. Sanki hep aynı nakarat… Yarısı bayat… Anlat anlat…

-Emekliye zam müjdesi!

-Erdoğan'dan yanıt gecikmedi!

-Projede sona gelindi!

-Erdoğan müjdeyi verdi!

-Kimse sabrımızı test etmeye kalkmasın!

-Merakla beklenen karar açıklandı!

-Olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı!

-Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!

-Ankara'ya sürpriz ziyaret!

-Düğmeye basıldı!

-Gözyaşlarını tutamadı!

-Yirmi bin öğretmen atanacak

-Mars'ta su bulundu

-Bu ayın zam şampiyonu salatalık oldu

-Erdoğan'dan sert mesaj

-Sınırda sıcak saatler

-Milyonları ilgilendiren haber

-İşte yüzde yüz yerli ve milli silahlarımız

-Flaş gelişme

-Terör örgütüne büyük darbe

-Ankara'da kritik zirve

Tantana var iş yok, gürültü var ses yok… Ne oldu geçtik mi üretim ve verim ekonomisine? Hayır yani, ekonomi süper giderken, dünya rekorları ile büyürken, Batı bizi kıskanıyorken, ne gerek vardı üretim ve verim ekonomisine durup dururken?

İki hafta önce, “Bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız” demişti. En azından iki ayın dolmasını beklesek… Dolar ikiye katlamışken, faizler fırlamışken kim üretecek? Daha önce üretmiş olan batmadan önce borçlarını mı ödeyecek?

Şimdi işin yoksa itibardan tasarruf et! Bari Katar'dan yeni aldığımız başkanlık uçağına binerken, havada ejderli sushileri götürürken bu kararı bir daha gözden geçirelim. Acele karar vermeyelim!