Kim 5 milyon Suriyeli ister?

Resmi Suriyeli sayımız 3 milyon 570 bin olarak açıklanmıştı. Siz ona 4 milyon deyin… Yakın zamanda 1 milyon Suriyeli daha gelecekmiş, onu da ekleyin. Oldu mu sana düz hesap 5 milyon nur topu gibi Suriyeli mültecin?

Başkan, “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” demişti. Eskiler dönmedi, üzerine yeni kardeşleri geldi. Ülkeyi metrobüse çevirdi. Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!

Bakın; dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında… Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Bütün bu ülkeleri boşalt, taşı Türkiye'ye… Arsalarını kat karşılığı ver müteahhite… Hem aynı hesaba gelir hem de tam bize göre…

★★★

Suriyeliler için harcanan para 35 milyar dolar açıklanmıştı. Katar'dan 15 milyar dolar borç almak için yapmadığımız kalmadı. Geleceği söylenen 15 milyar dolardan da henüz ses çıkmadı!

Sahi 35 milyar dolarla ne yapıldı? Ne tutar? Yaklaşık 228 milyar… Sen git üçe beşe fabrikaları sat, Suriyeliye 35 milyar dolar harca… Yalan valla!

Şöyle ki; Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon liraya satıldı. Ülkede para kalmadı diye sattığımız 767 fabrikanın parasını Suriyelilere harcamışız. Tabii inanırsanız!

Ortada ev yok bark yok! Parayı nereye verdin? Yok! Nereden verdin? Yok! Nasıl verdin? Yok! Ne aldın da verdin? Yok! Kimden satın aldın? Yok! Kime sordun? Yok! Fatura, fiş? O da yok! Zira Suriyelilerin 35 milyar dolar almış gibi bir hali de yok!

★★★

Adamlar kaçak işyeri kuruyor, yetkililer göz yumuyor. Kayıtdışı faaliyet gösteren 15 binden fazla Suriyeli şirket var. Kaçak işçi çalıştırıyorlar hiçbiri vergi ödemiyor. Ruhsat dahi istenmiyor.

Hastaneler ücretsiz. Doğum ücretsiz. İlaç bedava… Toplu taşımalar ücretsiz. Okullar ücretsiz. Ders kitapları ücretsiz…

Bizimkilerin üniversiteye girmek için anası ağlasın, onlar istediği bölüme sınavsız kapak atsın. Ülkesini özleyen Suriye'ye gidip, bayramlaşıp geri dönüyor. Memleketi yanarken adamlar plajlarda eğlenip nargile çekiyor.

★★★

Sadece Suriyeliler de değil… Sınır sınır değil, bildiğin kevgir… Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası… Taksit taksit kavimler göçü yaşanıyor. Dingo'nun ahırı bile ülkeden daha nezih bir ortam sunuyor. Zaten ülke ülke değil topyekûn darülaceze…

Ekonomi desen 16 yıl önceden daha kötü… Ülke son bir yılda yüzde 40 fakirleşti. Üzerine milyonlarca ipsiz sapsız mülteci geldi. Bir ülkeyi bu hale getirmek gerçekten büyük başarı! Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Sizin yapacağınız işi tebrik ediyorum.