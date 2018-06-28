1 parti! 2 lider!

Bazen oy veririm.

Bazen vermem.

Ben parti tutmam.

Ama CHP seçmeninin son seçimde gösterdiği yüksek demokrasi bilinci karşısında saygıyla eğilirim.

Sonuçlar ortada:

HDP barajı geçti.

Bunda CHP'lilerin azımsanmayacak ağırlıkta (tahmini yüzde 4-5) oy desteği oldu.

İYİ Parti doğdu.

Bunda da CHP'lilerin hatırı sayılır ölçüde (tahmini yüzde 3-4) oyları etki yaptı.

CHP'li oyunu 3'e böldü.

Diğer partilerle paylaştı.

Her görüşten partinin yer bulabildiği Güçlü Meclisin oluşmasında CHP seçmeninin attığı “demokrasi- eşitlik-özgürlük-kardeşlik- dayanışma” adımının büyük payı var. Bu sonucun ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun “kalıpların dışına çıkma tercihi göstermesi” de etkili oldu.

* * *

Bir yıl önce yürüyen liderdi. Adalet yürüyüşü yapıyor, “hak-hukuk-adalet” arayanları harekete geçiriyordu. Görüntü terse döndü. Bugünkü tabloda; dünün yürüyen lideri “koltuğa yapıştı, oturuyor, kalk artık o koltuktan diyenlere de koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur” cevabını veriyor. Buna karşılık bugünün yürüyen ve meydanları dolduran yeni lideri, yürüyüşe devamla 81 vilayete gideceğini ilan ediyor.

Oturan mı?

Yürüyen mi?

* * *

Sonuçlara bakın.

Göreceksiniz.

Bu seçimde iktidar partisi yaklaşık 2,5 milyon oy kaybetti, 7 puan eridi yüzde 49.5'dan yüzde 42.5'a düştü. Ama ana muhalefet partisi CHP de oy yitirdi.

25'den 22'ye indi.

Orta Anadolu'da 35 yıldır milletvekili çıkaramadığı 13 ilde CHP birer milletvekili kazanarak “duvar yıkan” bir başarıya imza attı ama Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde (İzmir hariç) beklenen yükselişi yakalayamadı. Şu gerçeği teslim edelim. HDP'ye ve İYİ Parti'ye giden oyları da sayarsak CHP oy da kaybetmedi, oy da artıramadı.

Ama yeni bir lider çıkardı.

Muharrem İnce, çok kısa seçim sürecinde, kitle hareketi yaratan ve kitleleri yöneten bir lider olduğunu gösterdi. Tayyip Erdoğan'ı, Tayyip Erdoğan'ın siyaset silahı olan “rakibini kötüle geriye sen kalırsın” taktiği ile sıkıştırdı.

* * *

1 parti.

2 lider.

“2 liderin samimiyetini” tek potada eritecek bir yol bulmaları ve ülkemiz insanının hayatına dokunacak çözümleri üretmeleri, partiye genç, çalışkan, eğitimli kadrolar, taze kan bulmaları gerekir.

CHP seçmeni farklı.

Akılcı atılım bekler.