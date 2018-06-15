Bayrama sevap kazandıracak soru!

Bugün bayram, bayramınız kutlu ve mübarek olsun. Çocuklara bahşişi bol tutun. Eski bayramlarda bir şair “bayramiye” adı altında bir kaside yazar, Padişaha; “Tutsun cihanı debdebe-i tabl-ı haşmetin” diye seslenirmiş. Bu şair hemen saraya davet edilir, kasidesindeki yağlama oranın gücüne göre bir kese, iki kese, üç kese altınla memnun edilirmiş.

Bugün de aynı!

Benzerini yaşıyoruz.

Saraya yaranma yazısı yazan gazeteciler; “havuz medyası kalemleri” olarak yüksek maaşlarla memnun ediliyorlar. Benim saray yandaşlığıyla ilgim olmadığı için size bugün; “Bayram kardeşlik günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram Hak menzile varış günüdür” diye başlayan bir yazı yazacaktım.

Vazgeçtim.

Bir soru yazayım istedim.

Öyle bir soru ki, şu bayramın ilk günü hem yazana ve hem okuyana sevap kazandırsın.

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Videosu dolaştı.

Belki bazılarınız canlı olarak izledi, kulaklarıyla duydu: AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran günü partisinin “Mahalle Başkanları Toplantısı”nda “bunu dışarıda konuşmam” diyerek şu öğüdü veriyor:

“Seçim sandıkta kazanılır.

Peki nasıl kazanılır?

Arkadaşlar!

Sandık kurulu üyesi arkadaşlarım! Bir defa seçim günü diğer siyasi partililerden önce sandık mahallinde yerlerini almalıdır. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli.

İki; sandık müşahitlerimiz.

Sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oraları takviye etmemiz lazım. Olur ya diğerinden gelmeyen olursa bu defa sandık kurulu başkanı kimse oradan kimi alacak? Önce gelen kimse onun hakkıdır. O sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olabilir. Burada bir defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Eğer bunu sağlama alırsak, İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz…”

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Evet öğütlüyor:

Sandıklara hakim olun.

Başlamadan işi bitirin.

Benim “bayram sevabı kazandıracak sorum” ise şu; “Başlamadan bitirmek ne anlama” geliyor?

Mühür!

Muharrem'e basılmış.

Tayyip'e yazılsın.

Mühür!

Akşener'e basılmış.

Erdoğan'a yazılsın.

Mühür!

Temel'e basılmış.

Recep'e yazılsın.

Bu anlama mı geliyor?

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Muhalefet partilerinin liderleri, adayları, örgütleri, önde gelen sorumluları; sandık başlarında uyanık kalın. Milletin sandığa atacağı sevabını harama kurban ettirmeyin.