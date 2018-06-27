Şimdi bakıyoruz.

Şık şema görüyoruz.

Halka içinde halka!

Daire içinde yarım daire!

Kırmızı renk daire ile mavi yarım dairelerin üstlerinde kara siyah noktalar. Her bir noktanın yanına “bakanlık- başkanlık- kurul- ofis- özel kalem- yardımcı” isimleri yazılıyor. Gazetelerde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı” şeması yayınlanıyor.

16 bakanlık.

9 kurul.

4 ofis.

8 başkanlık.

1 özel kalem.

Hepsi Cumhurbaşkanı'na bağlı ve ondan emir ile talimat alarak “Tek Vücut” çalışacak. Meclis'te de Bahçeli'nin partisi MHP “denetleme-dengeleme” yapacak.

Yeni dönem böyle başlıyor.

* * *

Ortada uzanmış yatan cereme vardı. Ceremeyi (kabahat- kusur- hata) birinin sırtlayıp yüklenmesi gerekiyordu.

O oldu.

Bu oldu.

AKP, 2.5 milyon oy kaybetti.

İnce'nin oyu yüzde 30'u geçti.

Akşener, MHP'den oy alamadı.

Asıl dip dalgayı CHP yakaladı. 35 yıldır milletvekili çıkaramadığı Orta Anadolu'nun 13 kentinden milletvekili çıkardı. Sandıktan, Erdoğan'ın sebep olduğu kusurları buyursun yine Erdoğan kendi düzeltsin sonucu geldi.

Yeni yükselen değer bu:

Ceremeyi yaratan yüklensin.

Kusuru, işleyen düzeltsin.

* * *

Milyon, milyon kusur var.

Enflasyon tırmanıyor.

Döviz kuru tırmanıyor.

Faizler tırmanıyor.

Cari açık tırmanıyor.

Bütçe açığı da tırmanıyor.

İşsizlik alev olmuş duruyor.

Devlet borçlu.

Aileler borçlu.

Şirketler borçlu.

Doların, Euro'nun değeri artmasına ve Türk Lirası'nın değeri yerlerde sürünüyor olmasına rağmen ithalat, ihracattan fazla artıyor. Döviz fiyatı düşsün diye faizler yükseliyor. Dolar yine de düşmüyor. Çünkü cari açık yıllık 57 milyar doları aştı ve yabancı para bulmakta büyük sıkıntı yaşanıyor. Çok yüksek miktarda dış para (borç) bulma ihtiyacı var.

Tarımda çok ciddi sıkıntı.

Sanayide büzülme.

Turizmde savrulma.

Devlet çok aşırı şişti, para, masraf yutuyor, halkın vergi yükü ise çok ağır.

* * *

Milyon, milyon kusura rağmen Erdoğan ile Bahçeli, ekonomik krizi geleceğe öteleyerek erken seçim yolu açmışlardı. Halk da “krize kim sebep olduysa o daha iyi çözer” düşüncesiyle olsa gerek onlara “Güçlü Başkanlık- Güçlü Meclis” desteği verdi.

Cereme kime fatura edilecek?

100 gün içinde göreceğiz.

Seçim zaferi tatlı.

Kriz acıyı halka verir.