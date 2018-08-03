Çirkin ABD! Katil PKK!

40 yıl önce de bebek canı alıyorlardı. Daha 1 yaşına basmamış 11 aylık Bedirhan'ı da “pis kanlı tuzakla” öldürdüler. Bedirhan'ın anneannesi, “Onlar bir öldürür, biz bin diriliriz. Onlar bir çocuk öldürür, bizim bin çocuğumuz olur. Onlar katlettikçe biz doğarız” dedi.

Katil PKK.

Bitirilemedi.

Çirkin Amerikalıdan destek alıyor. ABD, geçmişinde ne yapıyorsa, bugün de aynısını yapıyor. ABD'nin başkanları değişiyor, geçmişinden hedefleri aynı. 1915'de de “harita değişikliği” istiyordu, 2018'de bugün “tek vatan içinden iki-üç vatan çıkarılmasını” bu kez başkan Trump'ın “kaba tavrıyla” talep ediyor.

* * *

Korkutuyor.

Tehdit ediyor.

Vermem Pansilvanya'daki Fetullah'ı fakat alırım senin elindeki Rahip Brunson'u diyor. Şubat ayında Kongre'den karar çıkardı. Ağustos ayının ilk günü de “yaptırımı” uygulamaya koydu. Türk Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın, “ABD'li Rahip Brunson'un tutuklanmasında rol oynadılar” gerekçesiyle Amerika'ya ve onun etkisi altındaki ülkelere giriş-çıkışları yasaklandı, varsa ABD'de paraları ve şirketlerine, el koyma kararı aldı. Türk bakanlara sanki Rus şirketi, mafya üyesi, kirli işler çeviren suçlular muamelesi yapıyor.

Türkiye'ye hakaret!

Ulusu aşağılama!

1975 yılında Kıbrıs nedeniyle koydukları ABD ambargosunu aşan bir durum var. “90 yıllık iyi ilişkileri- anlaşmaları- ortaklıkları- NATO'daki beraberlikleri- Başkan Trump ile Başkan Erdoğan'ın bir araya gelip tokalaşmalarını bitirdim” ilanı yapıyor.

Bunu mu istiyor?

Sadece papazı mı?

Türkiye'yi çok zayıf anında yakaladı, en kırılgan yanından büküyor.

Dolara mahkum.

Euro'ya bağımlı.

Önceki gün çok yüksek (yüzde 14) elektrik zammı bile dolardaki artışa bağlı olarak yapıldı. Türkiye dış borç bulan, dış borç yiyen, dış borçla pahalı, gösteriş düşkünü projeler yapan, dış borçla dış borcunu kapatan ülke olmaktan çıkamadı. 16 yıllık Erdoğan iktidarı döneminde bu yapı değiştirilmedi, tersine “yanlış kaynamış kemik yapı” iyice kökleşti ve üstelik yerli-milli bayraktarlığı yapılarak bu dışa bağımlı yapı sayesinde seçimler kazanıldı.

Dolar dün 5 TL'yi aştı.

* * *

Çirkin ABD, iktidardakileri kırılgan yapı üzerinde yakaladı.

Kol büküyor.

“Vermem senin papazı. Alırım senden benim papazı” noktasına getirdi. Dış borç bağımlısı olmuşların kollarının zayıf, takatsiz, bükülebilir olduğunu düşünüyor.

Zor günlere girdik!

Dünya büyük güçler (ABD-ÇİN-ALMANYA) arasında hegemonya rekabeti yaşıyor. ABD, Türkiye'yi esir almak, buyruğunda tutmak istiyor.