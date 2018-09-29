16 yıldır anlatılan masalın da dikişleri atmaya başladı: Dünya ayakkabı pazarında İtalyanları zorlayacak, payımızı artıracaktık. Ülkenin yarım asırlık ayakkabı markaları havlu attılar.

Dünyayı fethe çıkmıştık.

Ayaklar kan ter içinde.

Balık baştan.

Kriz ayaktan.

Hazine ve Maliye Bakanı, bizim gibi “dış borç bağımlısı olmuş” ülkeleri soyan finans kapital sahiplerinden “yeni borçlar bulabilmek” için gezilere başladı. Amerika ve Avrupa'ya gitti. Geziye çıkmadan önce de faydası olur diye Yeni Ekonomik Program açıkladı.

Eskiyi kes, yapıştır.

Olsun sana yeni.

Yeni Ekonomik Program'ın en akılda kalan cümlesi “devletin harcamalarında 76 milyar TL tasarrufa” gidileceğiydi.

Tasarruf bekliyorduk.

Hibe VIP uçak geldi.

Geçen gün bir milletvekili açıkladı. Hibe VIP'in deposu (225.486 litre yani 59.567 galon) uçak yakıtı ile doluyormuş. Bir depo için 280 bin dolar harcama yapılacak. 280 bin dolar, İstanbul'un en seçkin semtinde bir apartman dairesi parasıdır. Bu uçak her uçuşta bir apartman dairesi ederinde “vergilerle toplanmış devlet parası” yutacak.

Kalktı VIP!

İndi VIP!

Daireyi yuttu VIP!

★★★

Hazine ve Maliye Bakanı, hazırladığı Yeni Ekonomik Program'da gelecek yılın (2019) enflasyon hedefini yüzde 15.9 olarak yazdı. Önceki gün Meclis Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantıda Meclis'in 2019 bütçesi görüşüldü.

2018 Bütçesi:

1 milyar 255 milyon TL.

2019 Bütçesi:

1 milyar 818 milyon TL.

Harcama artışı yüzde 40.

Yani Hazine Bakanı, gelecek yıl enflasyonun yüzde 15.9'da kalmasını hedefliyor, Meclis Başkanı ise harcamasını yüzde 40 artırıyor. Ben sigara içmem ama 1 paket sigara üzerindeki vergiyi bilirim. 10 TL'lik sigaranın 8 lira 24 kuruşu vergidir.

Meclis Başkanı'nın, Meclis harcamasına ayrılmasını istediği halkın vergilerinden toplanan paradan yapılacak harcama artışı, Bakan'ın enflasyon hedefine neredeyse 3 tur bindiriyor.

Hem baştan.

Hem ayaktan.

Koktu tasarruf!

★★★

Bakan ile Meclis Başkanı birlikte “Vitrin yutturmacası mı” yapıyorlar? Bilen bilir: Mağazalar vitrinlerine “mevsim sonu tenzilatlı satış” asarlar. Fiyatlara önce yüzde 100 bindirirler sonra vitrinlere “yüzde 50 indirim” yazarlar.

Bakan tasarruf diyor.

Bütçeye 100 bindirip sonra 50 indirip; “işte bak devlette tasarruf yapıyoruz” mu diyecek?

Tekrar edeyim.

Kalktı VIP!

İndi VIP!

İstanbul'un lüks semtinde apartman dairesi değeri kadar vergi parası yuttu VIP!

TARIM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA:

Önceki gün yazdığım “100 günün 50'si bitti” başlıklı yazıda Tarım Bakanı Pakdemirli'nin “aşırı zam yapan gübre fabrikalarına el koyacağız” dediğini not düşmüştüm. Bakanlık bu yazı üzerine bir açıklama gönderdi ve Bakan Pakdemirli'nin “fabrikalara el koyacağız” demediğini bunun yerine; “Gübre fiyatlarında aşırı artış yapan firmaları yakın takibe aldık. Gıda arzı ve güvenliği açısından stokçulara karşı ciddi bir takibimiz var ve bu takip devam ediyor. Bu firmalara yönelik bir ifşa faaliyetimiz yok ama gerekiyorsa bunları da ifşa ederiz” dediğini bildirdi.

Yani el koyma yok.

İfşa etmek de yok.

Sözle sopa gösterme var.

Gübre fabrikaları patron ve CEO'ları “sözlü sopa gösterme” üzerine kıllarını bile kıpırdatmadı.