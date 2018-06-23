Karizma çizen patates!

İnsan, kendi talihinin cilvesine çoğu zaman esir olur. Bu bir talih cilvesi mi, yoksa atasözümüzden türetilmiş “geçen yıllarda yediğin hurmalar, seçime saatler kala gelir boğazını tırmalar” diyebilmenin yerli yerine oturması mı?

Siz “Talihin cilvesi” deyin.

Ben “hurmalar” derim.

İster siz haklı olun ister ben; sonunda bir kilo patates ile bir kilo soğan fiyatı geldi bir büyük karizmayı çizdi. Aynı güne rast gelmesine rağmen insanlar “görkemli, gösterişli, parlatılmış tarihi inişi değil soğanın kilosunun 1.5 dolara çıkışını” daha çok ciddiye aldılar, patatese ve soğana birlikte dikkat kesildiler.

Etkilesin istenmişti.

Konuşulsun oy artırsın.

Tersi oldu.

Oysa!

Görüntü şahaneydi.

* * *

İki itfaiye aracı belli uzaklıkta yüz yüze park edilmiş, hortumlarından fışkırttığı tazyikli suyla havada gök kuşağına benzer bir yarım su dairesi yaratılmış, yeniden cumhurbaşkanı olmak için halktan oy isteyen Tayyip Erdoğan'ın uçağı, yolcu ve yük garantisi verilerek dış borçla yaptırılan yeni hava meydanı pistine indirilip; yarım su dairesinin altından geçirilerek 13 TV kanalından aynı anda bütün Türkiye'ye gösterilmişti.

Piste inen uçak.

Şaha kalkmış su hortumu.

Uçaktan inen büyük lider!

Oy sahibi vatandaş bu asil görüntü karşısında büyülenmek ve “işte ileri teknoloji- işte yüksek verimli kalkınma- işte ülkenin lideri…” diye bağırmak yerine midesinin bencil sesine, ağızının egoist lezzetine uyup soğanın kilosunun 7 TL'yi geçmesini daha çok konuştu.

* * *

Fiyatını düşürmek için “patates ithal edeceğiz” sözü de çizilen karizmaya “salçalı patates oturtma” oldu. Çünkü Türkiye'de ne zaman devalüasyon olmuşsa (Türk Lirası'nın değeri dolar karşısında düşmüşse) iktidar sandıkta kaybetmiş.

Döviz kurunu tutamayan.

Tokadı sandıkta yiyor.

Dolar artınca her türlü üreticinin maliyeti artıyor. Lira eriyince oy sahibi seçmen vatandaş, yükselen döviz kurunun (devalüasyonun) etkisini çarşıda, pazarda, sofrada, suda ve hatta havada görüyor ve o iktidarı sandıkta indiriyor.

Talihin cilvesi!

Yeni yapılmış hava meydanına tarihi iniş ile sandığa tarihi gömülüş aynı günlere rastlayacak. Tarihi iniş, oylardaki inişi durduramadı, “ne yapar yapar bu seçimi de kazanır” denilen büyük liderin büyüsünü patates bozdu.