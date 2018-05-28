Londra’ya döviz dilenmeye gidiyorlar!

Meydanlar ısınıyor.
Ekranlar canlı.
Vaatler cömert.
Cümleler keskin.
Bildirgeler ihtiyaç listesi.
Manifestolar kabarık.
Anketler ortada.
Anketler; “kentlerde ‘hayır' diyen oyların artması ve gençlerin neredeyse blok halinde değişime mühür basması” tayin edici olacak diyor.
Kentler:
Dolar vurgunu yedi.
Döviz artıyor.
Fiyatlar delirtiyor.
Gençler:
İşsizlik vurgunu yedi.
Gençler gelecek istiyor.
Seçimin sonucu geliyor, geliyor “kentlerin ve gençlerin oylarına” vidalanıyor.
* * *
Ekranda, sarayda, kürsüde, meydanda ve her mekanda liderlerin ağızlarından dökülen her cümle kentlere ve gençlere mermi hızıyla ulaşıyor.
Mermi namludan çıkar.
Namluya geri dönmez.
Yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için oy isteyen Tayyip Erdoğan, Erzurumlulara; “Biz Soros'un (meşhur para spekülatörü) değil, Allah'ın kuluyuz… Erzurumlu Dadaş, yastık altındakini sat, liraya yatır” diyen sözlerle seslendi.
Söz, ağızdan çıkan mermi!
“Soros'un kulu değiliz” sözünün ağızdan çıktığı sıralarda; ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra'ya dolar ve Euro sahibi bankacılarla (Soros tipli adamlarla) görüşmeye gideceklerini açıklıyordu.
Erzurum'da Soros'a çak!
Londra'da döviz dilen!
* * *
Nereye gidiyorsun?
Londra'ya.
Niçin gidiyorsun?
Bankacılarla görüşeceğim.
Neyi görüşeceksin?
Döviz açığımız var.
Borç para isteyeceğim.
Doların yükselişini keseceğim.
Döviz açığını zaten 16 yıl boyunca hep dış borç alarak büyüttün şimdi yine aynı yolu mu deneyeceksin?
Soros'un kulu değiliz.
Allah'ın kuluyuz.
Kentler ile gençler!
Bu cevaba oy vermez.
Çünkü ekonomiyi Soros'dan gelen yabancı dövizleri yiyip tüketerek bağımlı yapmışsınız. Şimdi dış döviz bağımlısı olmaktan kurtulmak için yine Londra'ya döviz bulmaya gitmektesiniz.
* * *
Kentler ile gençler, muhalefet liderleri ne diyor ona bakar. Onların sözlerinde, seçim bildirgelerinde, stratejik planlarında; “Türkiye'nin hangi ilaçlar içirilerek döviz kolik olmaktan çıkarılacağının bir planı, programı var mı” ona bakar.
Muharrem Hoca!
Meral Anne!
Temel Dede!
Selahattin Kardeş!
Perinçek Yoldaş!
Kentlere ve gençlere “Türkiye'yi döviz kolik olmaktan nasıl, ne kadar zamanda ve hangi araçlarla (ilaçlarla) kurtaracaksınız” anlatın.
Anlatın!
Anlatın!
Bize “OHAL'i kaldıracağız, hemen gökyüzünden döviz yağacak” demeyin. Tamam OHAL'i kaldırın ama “kök sebep döviz kolik olmuş yapıdan kendi öz gücümüzle nasıl çıkacağız” anlatın!