Cumhurbaşkanı adaylarından ikisi mal beyanında bulundu.

Muharrem İnce:

4 ayrı banka hesabında toplam 100 bin TL. 20 bin Dolar. 30 bin Euro. 225 gram altın. Yalova'da 1 ev. 2 ayrı tarla. Fevzi Çakmak Caddesi'nde 1 ev. Elmalık Köyü'nde içinde ev bulunan arsa. Babadan kalma tarladan bir hisse. Ankara Çankaya'da bir ev. İki ayrı bankaya 31 bin 200 TL kredi borcu. 3 silah.

Selahattin Demirtaş:

Diyarbakır'da ev, bir hukuk bürosu. Parti çalışmalarında kullandığı 2 Audi marka otomobil, eşinin kullandığı Skoda marka otomobil. Bir de üniversite diploması.

* * *

Diğer adayların da neyi var, neyi yok halka açıklayacaklarını umuyorum.

İyi olur.

Açıklık dürüstlüktür.

Ayrıca adaylardan biri cumhurbaşkanı seçileceğine göre; görev süresi bittiğinde kıyaslama imkanımız da olacak. Şu kadar malla geldi, şu kadar malla gidiyor dediğimizde arada büyük fark doğmuşsa, nüfuzunu şahsi mal varlığı biriktirmekte kullandığı sonucuna varacağız.

Kuşkusuz bu da yetmez.

Mal beyanı kapsayıcı olmalı.

Adaylar sadece kendilerinin ve eşlerinin mal varlıklarını değil; enişte, dünür, damat, oğul, kardeş, en yakın çevresinin ve hatta çok samimi arkadaşlarının da mal varlığını açıklamalıdır. Çünkü nüfuz kullanarak şişen mal varlığı çoğu zaman başkasının üzerine yapılıyor. Vergi cenneti adalarda kurulan şirketler bunun ete kemiğe bürünmüş örneğidir.

* * *

Vergi cenneti adada kurulan şirketten politikacı yakınlarına dolar gönderilince gazeteci de görevini yapıyor. Okurunu bilgilendirme amacıyla “Nereden buldular, ne iş yaptılar, ne alıp sattılar, nasıl kazandılar?” diye soru sorunca da “tekzip gönderiliyor” ve ardından “cumhurbaşkanına hakaret davası” açılıyor.

Benim başıma geldi.

Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, kardeşi ve oğluna Man Adası'ndaki bir şirketten toplam 15 milyon dolar geldiğini Ankara savcısı yaptığı inceleme sonunda açıkladı. Dolarlar ve dekontlar gerçek çıkınca ben de “15 milyon doların hangi iş yapılarak kazanıldığını, bakanlıkların, devlet kurumlarının, yüksek bürokratların bu kazançta kayırma, torpil, arka çıkmasının olup olmadığını, 15 milyon doların Türkiye'de kazanılıp vergi avantajından yararlanmak için mi Man Adası'nda iki demet maydanoz fiyatı parası sermaye ile kurulmuş şirkete gönderilip gönderilmediğini” sormuştum.

Sadece soru.

Gerçeği öğrenme isteği.

Şimdi diyorum ki; hazır seçim öncesi adaylar mal beyanı verirken sadece kendileri ve eşlerinin değil enişte, dünür, damat, oğul, kardeş, yakın arkadaş hepsinin malını mülkünü döksünler. Sadece şahsi mal beyanı değil, tüm yakınların mal beyanı.

Görelim!

ŞAİRİN MAL BEYANI!

1- Avşa adasında üç daire, dört üçgen, beş dikdörtgen,

2- Gökyüzünde bir bulut,

3- Bitlis'te beş minare,

4- Biri yazlık, biri kışlık iki platonik sevgili,

5- Büro mobilyası ve çelik kapı üreten bir fabrikanın öğle üzeri yaslanıp sigara içilen beyaz duvarı,

6- Islıkla da çalınabilen dört anonim türkü,

7- Palandöken'de bir palan, iki döken,

8- Kastamonu'da üç kasto,

9- Üç fay hattı,

10- Bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma,

11- Dünyada mekan,

12- Ahirette iman,

13- Denizde kum,

14- Uzayda yerçekimsizlik,

15- Bi çuval gazoz kapağı,

16- Bi kibrit kutusu sigara izmariti,

17- On sekiz saç biti,

18- Biri İngilizce 6 adet küfür,

19- Yirmi tane boş naylon poşet,

20- Sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht,

21- Bi sürü saç sakal, kıl, tüy, yün,

22- Üç ayrı parkta üç ayrı belediyeye ait üç ayrı banka reklamlı bank,

23- İki büyük taş kütlesi,

24- Bir adet ağaç gölgesi,

25- Üç kuş kanadı sesi,

26- Bi sürü kedi köpek,

27- Bi Marmara denizi,

28- Camına yaslanıp seyredilen iki piliç çevirmeci,

29- Her akşam karıştırılan dört çöp bidonu,

30- Çalıp çalıp kaçılan beş melodili apartman zili,

31- Nakit 15 kuruş,

32- Anne babadan kalma yarısı yaşanmış bi ömür.

Can Yücel

Şair, neyi var, neyi yok, neye sahip hiç saklamadan açıklamış. Şairi örnek alın.