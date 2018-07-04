Mucize halı yok!

Gözleri doğuştan görmeyen bir adam, elinde fener omuzunda testi gecenin karanlığında evine gidiyormuş.

Boşboğazın biri sormuş.

Ey arkadaş!

Karanlıkla aydınlığın senin görmeyen gözünde bir farkı mı var? Fenerin sana faydası nedir?

Görmeyen adam gülmüş.

Cevap vermiş:

Ey gören kalpsiz!

Bu fener kendim için değildir. Senin gibi kör kalpli sersemler içindir. Bana çarpıp da testimi kırmasınlar diyedir.

Kör kalpler için.

Güçlü fenerler gerekli.

Seçime gidildiği günlerde, fenersiz, ışıksız “mucize halı beklentisi” yaratıldı. Bir kişinin seçeceği “güçlü yürütme kadrosunun” mucize çözümleri bulacağı söylendi.

Yüzde 52 destek geldi.

Şimdi mucize zamanı!

* * *

Para harmanlayarak.

Paradan kredi yaratarak.

Kredi pompalayarak.

Hazine ile Belediye'nin şehir arsalarını TOKİ eliyle yeni “şantiye zengini şirketlere” araklayarak ve beton bina dikerek ekonomi büyüdü.

Verimsizdi büyüme.

Dış borç bul proje yap.

Az da halka yedir.

Muazzam başarı diye sunuldu. Gazeteler, TV'ler el altında tutuldukları için “evet mucize başarı…” diye tekrarladılar. “Ekonominin karnında kriz büyüyor” diye gerçeği söyleyenler “fener olmaya” çalıştılar ama ışığın aydınlattığı testiyi gören olmadı.

Çakılma devam ediyor.

Haziran enflasyonu açıklandı. Yıllık enflasyonun yüzde 15.4'e fırladığı görüldü. Bunun içinde “seçim sırasında oylar kaçmasın” diye ÖTV kaybına razı olunan akaryakıt zamları yok.

Dolar da artı.

Arttığı yerde durmuyor.

Faizler de yükseldi.

Yükseldiği yerde kalmıyor.

Kur ve faiz şok yaratıyor.

* * *

Şok var, gören yok.

Haziran ayı ihracat ve ithalat verileri de “görün artık…” demeye başladı. İhracatta ve ithalatta gerileme var.

Ekonomi daralmaya döndü.

“İstikrar paketi gerekli” sesleri de yükselmeye başladı. Bol dış para gelmesi için “güçlü yürütmenin” vitrinine yeni isimlerin yerleştirilmesi önerileri de yükseliyor. Ekonomik durum “kemer sıkma pozisyonuna” geldi.

Maliyet ağır olabilir.

Tıpkı 1978'deki gibi:

Yapısal Değişim Programı.

Tıpkı 1980'deki gibi:

24 Ocak Kararları.

Tıpkı 1994'deki gibi:

5 Nisan Tedbirleri.

Tıpkı 2001'deki gibi:

Kemal Derviş Reçetesi.

* * *

Yeniden diplerdeyiz.

Mucize halı yok!

Daha az yemek.

Daha az giymek.

Daha az gezmek.

Daha az ücrete çalışmak.

Kendi düşen ağlamaz!