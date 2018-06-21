Bizler yaklaşık 60 milyon seçmeniz. Oyumuzu seviyoruz, ona saygı duyuyoruz.

Seçilmeye değil.

Seçmeye adayız.

Yerli yerinde kullanılmayan oy ziyan edilmiş olur biliyorum. Oyum sahibini arıyor. Bu seçim farklı düşünüyorum. Önceki seçimlerde oyum sahibini ararken; seçeceğim cumhurbaşkanı ile seçeceğim partinin milletvekillerinde şu özellikleri arıyordum:

Dürüst olsun.

Sözünde dursun.

Çalışkan, yol gösterici, sorun çözücü, sıra dışı, örnek olabilen, gurur duyulan, ekip kurabilen, hazırlığı olan, ileri görüşlü, yenilikçi, yapaylıktan kaçan, yalan söylemeyen, devlet parasını yemeyen, yedirmeyen, ne olduğunu bilen, şatafat ve saray düşkünü olmayan, dini istismar etmeyen, toplumu kamplaştırmayan, herkesi kucaklayabilen, bilimi kılavuz yapan, tarihini inkar etmeyen, değişimi yakalayabilen, Türkiye'yi dünyadan koparıp, yalnızlaştırmayan, adaleti ve eşitliği gözetebilen, hukuku öne geçiren, güçler ayrılığını sindirmiş, cumhuriyet değerlerine sarılmış, imaj yenileyebilen, fırsatlar yaratabilen, acı çekenlerin açısını duyabilen, uzun vadeli düşünebilen.

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Bu seçimde adaylar ve partiler ve onlarda aranan yukardaki özellikler arka plana düştü.

Bu seçim çok farklı.

Önceliği “bir hedefte buluşma” aldı. Birlikte hareket etme öne geçti. Birlikte hareket etmeye “ittifak” diyorlar.

2 ittifak kuruldu.

Tek Adam İttifakı!

Kurtulma İttifakı!

Bu seçimde partiler, idealler, özellikler, ölçüler, adaylar yarışmadı. Bu seçimde “Türkiye'yi Tek Adam Yönetsin” isteyenlerle “Türkiye'yi adalet ve hukuku öne geçirmiş ve kuvvetler ayrımı ilkesini özümsemiş olanlar yönetsin” diyenler yarıştı.

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Tek Adam, ağzından çıkan her kelime kanun sayılsın. Elinde bütün güçleri toplasın. Başbakanlığı da kaldırsın başbakanlık gücünü, ordu gücünü, polis gücünü, adalet gücünü, medya gücünü, din gücünü, diyanet ve tarikat gücünü, Hazine gücünü, Merkez Bankası gücünü, Meclis gücünü, para gücünü elinde tutsun ve 2023 yılına kadar ve ondan sonraki 5 yılda da tekrar seçilerek 2028 yılına kadar Türkiye'yi yönetsin. Tek Adam'a kayıtsız şartsız boyun eğecek yöntemi biçimini halka onaylatmak için yalan söyleme, çamur atma, korkutma, karalama, kirletme, devletin, belediyelerin, tarikatların, diyanetin, genel kurmayın, generallerin, medyanın yandaşlığıyla oy istendi.

Ben oyuma saygı duyarım.

Tek Adam'a oy vermem.

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Sandığa 3 gün kaldı.

Tahminim; “Tek Adam İttifakı” yüzde 45'te kalacak ve “Tek Adam'dan Kurtuluş İttifakı” yüzde 55'i bulacak.

Türkiye!

Tek Adam'dan büyüktür.