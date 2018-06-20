Tansu Çiller, kendisini mitinge Tayyip Erdoğan'ın davet ettiğini söyledi, benim de dudaklarımdan; “16 yılda gele gele Çiller'in yanına geldin… Pıtı… Pıtı… Atıyor kalbin…” cümlesi döküldü.

Niçin bu cümle?

Şöyle anlatayım.

Turan Yavuz, rahmetli, temiz kalemi olan, dürüst, yüksek ahlaklı bir gazeteciydi. Washington muhabiriydi. Araştırdı, belgeleri buldu; Başbakan Tansu Çiler ile eşi Özer Uçuran Çiller'in ABD'de sahip olduğu mülklerin listesini çıkardı.

Yıl 1994'tü.

Liste şöyleydi:

Bir alışveriş merkezi.

Alındığı yıl: 1992.

Değeri: 4 milyon dolar.

Bir villa.

Alındığı yıl: 1993.

Değeri: 300 bin dolar.

120 odalı otel.

Alındığı yıl: 1992.

Değeri: 2 milyon dolar.

18 Daireli apartman.

Alındığı yıl: 1992.

Değeri: 1 milyon dolar.

Tansu Çiller, önce ekonomiden sorumlu bakan ve sonra da başbakan olduğu son iki yıl içinde kocasıyla beraber sessiz sedasız Amerika'da listedeki mülklerin sahibi olmuştu. 1994 yılı değerleriyle mülkler 7 milyon dolardan fazla ediyordu ama içeride halka “Haydi Türkiye…” diye “milli ve yerli şuur”rüzgarı veriyordu.

* * *

Sorular yağmur olmuştu.

Nereden kazanmış?

Türkiye'de kazandığı paraları ABD'ye transfer ederek mi bu mülklere sahip olmuş? ABD'de kazanmışsa hangi işi hangi beceriyle yapmış?

Cevap vermedi.

Tansu Çiller, bir yıl önce (1993'te) kendi ağızıyla “mal varlığını kalem kalem”açıklamış; “Yeşilköy'de müstakil bir ev, Kilyos'ta 30 villa, yine Kilyos'ta 30 daireli apart otel, Bilkent'te dubleks daire, Sarıyer'de 197 dönüm üç arsa, Bodrum'da bir kooperatif evi, Milletvekili Kooparatifi'nde bir ev daha, Muğla'da 13 dönüm arsada hisse, 4 şirkette ortaklık payı…” diyerek sayıp sıralamış fakat “ABD'de 120 odalı otel ile çok dükkanlı alışveriş merkezini…” söylememişti.

Unutmuş muydu?

Gizlemiş miydi?

Kocası Özer Uçuran Çiller, bu kadar mal varlığı için “Kayın validem içinde altınlar olan bir çıkını yatak odasında karyolanın altında unutmuş, biz onu bulduk, çıkından çıkanlarla mülkleri edindik…” diyerek dalgasını geçmişti. O yıllarda Tayyip Erdoğan'ın ise siyasette yıldızı yeni parlamıştı ve “halkın adamı olduğunu” ispat için tapusu olmayan bir gecekondu evde oturduğunu kendisi açıklamıştı.

* * *

Seçime 4 gün kaldı!

Tansu Çiller'i oyları artırsın diye Yenikapı mitingine Tayyip Erdoğan'ın davet ettiğini okuyunca aklıma bunlar geldi ve dudaklarımdan kendiliğinden; “16 yılda milli ve yerli şuur uyandırmak için gele gele Çiller'in yanına geldin… Pıtı…Pıtı… Atıyor kalbin…” cümlesi döküldü.