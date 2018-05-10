TV kanallarının, sabah 7 gece 24'e kadar süren “tartışma programları”- “yüzde 100 futbol”- “haber saatleri”- “hava durumu”- “doktorunuz-sağlığınız”- “yemek tarifi”programları dahil her tür yayının içine “Tayyip Erdoğan'ın parti nutkunu sokuşturmaya yeter artık TAMAM” demeye sen de bir omuz ver. Gazeteler ve TV'lerde tepeden inmeciliğe “yetti artık TAMAM” demeye bir omuz da sen ver.

Size söylüyorum.

Ferit Şahenk Bey!

(NTV'nin sahibi)

Erdoğan Demirören Bey!

(CNN TÜRK'ün sahibi)

Turgay Ciner Bey!

(HABERTÜRK'ün sahibi)

“TAMAM” deyin.

Siz “yeter artık” derseniz; başta tüm vatandaşların vergisiyle ayakta durmakta olan TRT'de genel müdürü korkutarak her türlü yayını kesip programın içine “Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan nutkunu sokuşturmaya DEVAM” demeye yüzleri olmaz.

* * *

Yeni bir dönem başlıyor.

Seçimlere gidiyoruz.

Türkiye adalet arıyor.

Eşitlik, demokrasi.

Sağlam ekonomi yönetimi.

Bu arayışa siz TV sahiplerinin de “TAMAM” demesi ve sadece diktatör ülkelerde görülen “iktidar borazanı olma sürecine” son vermesi yayıncılık etiğinin gereğidir.

Siz de “YETER” deyin.

Bir omuz da siz verin.

Sizden gelen emirle “sahibi olduğunuz TV'lerin yayınlarının içine tek taraflı siyasi nutuk” sokuluyor. Diktatör ülke görüntüsü ortaya çıkıyor. Siz de “diktatör ülkenin TV patronu korkaklığı” içine gömülüyorsunuz. Bu görünüme artık “HAYIR” deyin.

* * *

Sizin devlet bankası parasıyla gazete patronu yapıldığınızı, ödeme güçlüğüne düşmüş şirketlerinize devlet bankasının dışardan yüksek faize borçlanarak bulduğu dolarlarla “nefes kredisi verildiğini” bütün aklı başında insanlar biliyor, görüyor. Siz, “devlet bankası parasıyla kişiyi TV sahibi yapma kokuşmuş geleneğinin” arkasına saklanarak; TV kanallarınızda program yapan marka olmuş televizyoncuların yüreğine “işten atarız korkusunu” düşürüyorsunuz. Onlar da istifa edip gitmek yerine “programlarına Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım nutku sokmayı” kabulleniyorlar.

TV'lerin patronları!

Türkiye adalet arıyor.

Fırsat eşitliği bekliyor.

Siz de yeni sayfa açın.

Tayyip Erdoğan gider da Muharrem gelirse biz de programların içine “İnce nutku…” sokarız, Akşener gelirse “Meral nutku” sokarız, Karamollaoğlu gelirse “Temel nutku”, Perinçek gelirse “Doğu nutku”, Demirtaş gelirse “Selahattin nutku” sokarız; bu kokuşmuş geleneği devam ettiririz sanmayın.

Bir omuz da siz verin.

“YETER” deyin!