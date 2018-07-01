Yemek için seçilmediniz!

600 koltuklu

Güçlü Meclis.

700 koltuklu

Güçlü Başkan.

Yeni dönem “iki gücün bilek bileğe gelmesiyle” başlıyor. Seçkin dikkat isterim: CIA vidalı Fetullah'ın Türkiye'deki gölgesi, bilmem ne imamı, FETÖ'cü darbe sırasında Ankara'da generallere, albaylara, binbaşılara emir verirken yakalandı.

Don gömlek çömeltildi.

Fotoğrafı da çekildi.

12 saat geçti.

Serbest bırakıldı.

Kaçtı, kaçırıldı.

Adil Öksüz adlı adamı, aramak, yakalamak, paketleyip adalete teslim etmek için kurulan polis ekibi, önceki gün FETÖ'den tutuklandı.

Ne korkunç durum.

Ev yanıyor.

İtfaiye çağırdık.

Benzin bidonuyla geldi.

Benzin bidonlu itfaiye durumu Meclis'i de sardı. Güçlü Meclis, “mutfak yenilemeyle”açılıyor. İşte seçkin dikkatinizi bu noktaya vermenizi beklerim.

* * *

Güçlü Meclis.

Denetleyecek.

Dengeleyecek.

Güçlü Başkan'ın altında 16 bakan, 4 ofis başkanı,1 özel kalem, 9 ana kurul başkanı ve onlara bağlı 65 yardımcı kurul başkanı, 3 başkan yardımcısı, 8 başkanlık, 36 danışman, süper beyin takımı ve onların yardımcılarıyla yaklaşık 700 çok üst düzey koltuk sahibini izlemeye, gözlemeye, denetlemeye alacak. 600 koltuklu Güçlü Meclis, 700 koltuklu Güçlü Başkan'dan millet adına “Yüksek adalet- Tam demokrasi- Krizsiz ekonomi- Yok edilmiş terör- Siyasi ayağı da bulunmuş FETÖ” bekleyecek. Türkiye böylelikle uçuşa geçecek ve “adalet ile ekonomide nitelikli sıçrama” yaparak ülkemiz dünyada ilk 10'a girecek.

Anlatılan buydu.

* * *

Fakat ortaya çıkan ilk belirti Meclis'i yangını söndürmeye benzin bidonuyla giden itfaiyeci durumuna düşürdü.

Güçlü Meclis!

Mutfakla başlatıldı.

Öncelikli olarak ”yeni mutfak- 375 yeni kapı” ihalesi açıldı. Mutfakta tadilat yapılacak. Genişleyecek. Yenilenecek. Fırınlar, ocaklar, mekanik unsurlar, ekipmanlar elden geçirilecek. TBMM mutfağında 600 milletvekili ve onları her gün görmeye gelen binlerce ziyaretçisi yemek yiyecekler. Meclis'in 791 ahşap kapısı da elden geçirilecek, 375 kapı orijinaline uygun olarak yeniden yapılacak.

Tersi olmalıydı.

Mutfakta reform yerine Meclis; “keskin bir idrak, sağlam bir yöntem, kıvrak bir zeka, yüksek bir çalışkanlık, soylu bir adanmışlıkla yenilenerek” Saray'ın denetimine soyunmalıydı.

Seçkin dikkat isterim!

Yemek için.

Yedirmek için.

Seçilmediniz.