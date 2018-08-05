O örgüt, Karadeniz’de ne yapıyor?

Bölücü terör örgütü PKK, 34 yıldır Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde terör eylemlerine devam ederken, 25 yıldır da vazgeçilmez bölge olarak Karadeniz'de taban edinmeye çalışıyor, fırsat buldukça eylem yapıyor. Geçen ay Giresun kırsalında bir uzman çavuşumuz şehit edilmişti. Gümüşhane-Kürtün'de iki terörist öldürülmüştü. PKK, Giresun'da, Gümüşhane'de ne geziyor?

Geriye gidelim. Bölgede 1980 öncesi sol örgütler taban buluyordu. 1995'de PKK, “Devrimci Halk Partisi” adıyla Karadeniz'de ağırlıklı olarak keşif, istihbarat ve taban edinme yollarını denedi. 1997'den itibaren Karadeniz'de fiilen başlattığı eylemleri günümüzde de sürdürüyor. Çünkü, Karadeniz'in stratejik özelliği PKK'nın vazgeçilmezidir.

PONTUS'UN ALT YAPISI

Karadeniz bölgesi başlangıçta sözde Kürdistan haritasında gösterilirken, bugün dolaşımda olan haritalarında Karadeniz görünmüyor. “O halde PKK terör örgütü bölgede ne yapmak istiyor?” sorusu akla geliyor. Genelkurmay'da, terörle mücadele İç Güvenlik Dairesi'nin konusudur. O soruyu, İç Güvenlik Dairesi eski Şube Müdürü emekli Albay Ünal Atabay'a sordum. “PKK'nın üzerinden bölgede Ermeni/Rum-Pontus alt yapısı hazırlanıyor” dedi ve küresel güçlerin stratejik hamlesinin önemli ayağını oluşturan Doğu Karadeniz planını şöyle açıkladı:

– PKK üzerinden bölgede Ermeni / Rum-Pontus alt yapısı hazırlanıyor. Uzun vadede Türkiye'nin Kafkasya-Orta Asya bağı kesilmek isteniyor.

– Sözde müstakbel Rum-Pontus sahasına komşu olacak şekilde, gelecekte Ermenistan ile birlikte sözde Kürdistan'ın Artvin üzerinden Akdeniz'e alternatif olarak denize çıkışı arzulanıyor.

– Böylece Türkiye'nin, oluşabilecek bir ‘Orta Asya Birliği' ile bağları tamamen kopartılacak, Anadolu yalnızlaştırılacak.”

Bu stratejik hamleler, Orta Asya'ya kadar uzanıyor, bir taşla üç kuşun vurulması hedefleniyor. Diğer bir ifadeyle PKK, Doğu Karadeniz'de var olmak suretiyle kuzey hatta bir eylem kuşağı oluşturarak; taktik anlamda mücadele alanını genişletmek, güvenlik güçlerinin gücünü dağıtmak, eylem sahasını genişletmek ve halk üzerinde korkuyu yurt sathına yaymak, Gürcistan-Ermenistan hattında bir koridor oluşturarak buraları lojistik, silah ve mühimmat ikmalinde kullanmak istiyor. Stratejik anlamda da ‘Karadeniz gücü' yapılanması maskesi altında Ermeni / Rum-Pontusu canlandıracak alt yapı çalışmaları için taşeronluk hizmeti yapmak.”

O HARİTAYLA DA ÖRTÜŞÜYOR

Karadeniz gücünü oluşturan teröristler; Ordu-Giresun, Gümüşhane-Trabzon ve Artvin-Ardahan olmak üzere 3 ana bölgede küçük gruplar halinde bulunuyor. PKK'nın yoğunlaştığı eylem hattı ile ABD-Wilson Haritası örtüşüyor. 1920 Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı topraklarında Ermenistan ve Kürdistan'ın kurulması kararlaştırılmıştı. Ermenistan'ın batı ve güney sınırlarının tespit edilmesi yetkisi dönemin ABD Başkanı Wilson'a verilmişti. Verilen bu görevi tamamlayarak Müttefik Kongresi'ne sunduğu haritada ve raporda; “Giresun'un 20 kilometre doğusundan başlayarak Dersim'in doğu eteklerine, Erzincan'ın 20 kilometre batısına kadar inip sonra Erzincan'ın güneyinden Bingöl Dağları'nın güney eteklerine varır, Bitlis'in 20 kilometre güneyinden devam ederek İran sınırına ulaşır.” ifadesi unutulmaması gereken tarihi bir belgedir.

Wilson haritasındaki Giresun hattı dikkat çekici bir bölgedir. PKK'nın “Karadeniz gücü” olarak adlandırdığı terörist grubun zaman zaman bu hattaki eylemleri, bu bölgede dolaşıyor olmaları, 1920 yılında çizilen hatta hiçbir değişikliğin olmamasını, günümüzde halen geçerliliğini korumasını, Ünal Atabay, Rum-Pontus, Ermenistan-PKK ittifakının devam ettiği biçiminde yorumluyor, “PKK'nın Doğu Karadeniz faaliyetleri güvenlik-istihbarat boyutunda yakından takip edilmeli ve diğer taraftan da yöre halkının bu tehdit karşısında uyanık olunması yönünde bilinçlendirilmesi faaliyetlerinde bulunulmalıdır” diyor.

KÜÇÜMSEMEK YERİNE

Terör örgütüne Güneydoğu'da, Suriye ve Irak'ta önemli darbeler indirildi. Güvenlik güçlerinin elinde teröristlere karşı kullanılan önemli teknik araçlar var. Onlardan etkilenmemek için Karadeniz'i bir sığınma yeri olarak da görüyorlar. Karadeniz'in ormanlık olması, yoğun bitki örtüsü, sis ve yağmurlar nedeniyle teröristler İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracına kolay kolay yakalanmıyor. Yangına neden olmamak için top atışları da sınırlı yapılabiliyor. Bu bölgede teröristler bir şekilde taban yaratmışlar ki varlıklarını sürdürüyor. Bunu küçümsememek gerekiyor. Bölgede derin bir çalışma yürüten bölücü örgüt, söylemlerde hafife alınarak değerlendiriliyor. Burasının örgütün önemli bir sahası olarak ileride memleketin başına iş açabileceği dikkatler uzak tutulmasın.