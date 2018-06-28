CHP’nin hesap işleri

Konumuz Kılıçdaroğlu…
Önce sizi 2011 yılına götüreyim:
12 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde ne oldu?
FETÖ, MHP'ye saldırıya geçti! Üst düzey parti yöneticisi ve milletvekili adayı 10 MHP'li “seks kaseti” ile hedef alındı.
24 Nisan'da “Farklı Ülkücülük” adlı FETÖ blog sitesinden, MHP'lilerin cinsel içerikli görüntüleri yayınlanmaya başladı. Keza…
8 Mayıs ve 21 Mayıs'ta görüntü yayınlamayı sürdürdü. Bu kasetler seçim gündemi oldu.
Hedef belliydi:
22 Temmuz 2007 seçiminde yüzde 14.2 oy alan MHP'yi baraj altında bırakmaktı! TBMM'de -tıpkı 2002'deki seçimde olduğu gibi- iki parti AKP ve CHP'nin olması isteniyordu.
MHP'den kaçan oyların nereye gideceği belliydi; AKP. Böylece TBMM'de AKP, Anayasa'yı değiştirecek milletvekili çoğunluğa ulaşacaktı!
FETÖ oyununa karşı CHP seçmeni ne yaptı? Hatırlayınız:
Kalemi kağıdı eline aldı; siyasi mühendislik yaptı. Baraj altında kalacağını hesapladığı MHP'ye oy verme çağrısında bulundu. “Ecevit'in bile koalisyon kurduğu Bahçeli'ye CHP'liler oy verilmelidir” fetvası yayıldı!
Sonuçta… Bazı CHP'li seçmenler MHP'ye oy verdi.
MHP, yüzde 13.1 oyla 53 milletvekili çıkarıp meclise girdi!
FETÖ kumpasını CHP'li seçmen bozdu!
Bu uzun girişi neden yaptım?
İnsanlar çok çabuk unutuyor.
Devam edelim…
Şimdi sizi 2015 yılına götüreyim:
7 Haziran seçimi öncesi ne oldu?
CHP'li kimi seçmen yine aldı eline kalemi kağıdı; siyasi hesap yaptı:
“HDP barajı aşıp meclise girerse, AKP tek başına iktidar olamaz!”
HDP, kimi CHP'li seçmenin oylarıyla barajı aştı; yüzde 13.1 oyla 80 milletvekili çıkardı.
Gelelim son 24 Haziran 2018 seçime…
Kimi CHP'li seçmen yine aldı eline kalemi kağıdı; başladı yine siyaset mühendisliğiyle hesap yapmaya:
-“HDP'nin barajı aşması şart!”
-“Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnce'ye, meclis seçiminde İYİ Parti'ye oy verilmelidir.” Vs.
Bu arada…
Seçim öncesi yıldızı parlayan lider Kılıçdaroğlu idi:
-Öyle ya, CHP oylarının azalmasını göze alarak Millet İttifakı kurdu.
-Öyle ya, koltuğunu tehlikeye atma pahasına İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi.
Ne alkış aldı Kılıçdaroğlu ne alkış!
Ya şimdi…
-2011 genel seçiminde MHP'ye oy veren…
-2015 genel seçiminde HDP'ye oy veren…
-2018 genel seçiminde HDP ve İYİ Parti'ye oy veren…
CHP'li seçmen diyor ki:
“Kılıçdaroğlu partinin oylarını artıramıyor gitsin artık!”
Şaka mı bu?
Meselem:
-“Kılıçdaroğlu gitmesin” değil…
-“Kılıçdaroğlu gitsin” de değil…
Meselem:
Son yıllarda politikaya sirayet eden siyaseti salt rakamlar üzerinde analiz eden anlayış!
Şöyle…
Seçmen başarıyı sadece hesap yaparak yakalamaya çalışıyor:
-“HDP barajı aşarsa AKP tek başına iktidar olamaz!”
İlk bakışta doğru gibi gözüküyor. Fakat:
Sizin HDP'ye açık destek vermenizden hoşnutsuz geniş kesimlerin MHP ve AKP'ye destek vereceğini düşündünüz mü?
Yani… Politik başarı sadece siyaset mühendisliğiyle olmaz/olamaz. Siyaset, -insanı ve mücadeleyi dışlayan- kaba hesaplara/rakamlara indirgenemez.
Örneğin… Seçmen profilini yakından bilmek gerekir. (Bu, “Beyaz Türklerin” sosyal medyada “bedava keki” küçümsemesi, alay etmesiyle olmaz!)
Eğer…
CHP birinden/birilerinden kurtulacaksa, -siyaseti salt kültürel çatışma olarak bilen- Beyaz Türkler'den kurtulması gerekir! CHP, 1970'ler ayarına dönmelidir. Bakınız:
1970'lerde solun, her seçim öncesi tartışması, CHP'ye oy verilip verilmemesi üzerineydi! Tartışmalar “daha fazla milletvekili” gibi siyaset mühendisliği üzerinden yapılmazdı; teorikti!
İnsanı rakama indirme anlayışı 1980'lerde -tüm değerler sistemini yıkan- neoliberal anlayışın dayatmasıyla başladı. Politika özünden çıkarıldı; rakamlara boğuldu! Anket şirketleri vs. partileri yönetmeye başladı!
Bugün…
Kimse çıkıp, Kılıçdaroğlu ile CHP'nin hangi politik zemine savrulduğunu tartışmıyor. “Sağdan oy devşirme” pragmatizminin yanıtını aramıyor! Aritmetik hesap tutmayınca kavga çıkıyor!
-Kılıçdaroğlu yüzde 22 oy aldı. Başarısız.
-İnce yüzde 30 oy aldı. Başarılı.
Kafalarda, “Türkiye'de değişim ve dönüşüm hangi politikalarla nasıl gerçekleşecek” sorusu yok. Kişi/vitrin üzerinden siyaset yapma kolaycılığı partileri esir aldı…
-Gönder bir genel başkan yüzünü…
-Getir yeni bir genel başkan yüzünü…
Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur!
-Politik çizgi imiş…
-Örgütlenme imiş…
-Mücadele imiş…
Koy ver gitsin! Yükle başarısızlığın sorumluluğunu -aynı senin gibi sürekli siyaset mühendisliği yapan- genel başkanına rahatla!
Çuvaldızını kendine batırma; “Atatürk'ün partisi CHP'yi neden sahipsiz bıraktık” deme!
Nazım Hikmet'in dediği gibi:
“kabahat senin, -demeğe de dilim varmıyor ama- kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.”
Hesaptan kafanı kaldırıp bir türlü görmediğin şu:
Yanlış siyaset doğru yapılamaz ki, başarı gelsin!