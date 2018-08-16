Damat uçuruma sürüklüyor

Geçtiğimiz pazartesi…

Herkes dolar ile yatıp euro ile kalkarken…

Türkiye'deki Amerikan şirketlerinin temsilcileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi. Konu…

– Döviz değildi.

– F 35 savaş uçağı değildi.

– Rahip Brunson hiç değildi.

Tek konu vardı: İran!

Yani, ABD'nin İran'a koyduğu ambargoyu yeniden devreye sokması!

Çünkü, kritik ülke Türkiye direniyor! ABD bunun önüne geçmek için İran'a ambargoyu iki kademeli başlattı:

– 6 Ağustos 2018.

– 4 Kasım 2018.

İlk kademe öncesi, temmuz ayı başında ABD Hazine -terörden sorumlu- Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea başkanlığında heyet Türkiye'ye gelerek işadamlarını tehdit etti.Tehditlerini dışişleri, ticaret, hazine ve maliye bakanlıkları ile yaptığı toplantılarda da sürdürdüler. Türkiye'ye fon akışının sağlanması için İran'a ambargo kararına uyma dayatmasını gündeme getirdiler. Türkiye geri adım atmadı…

ABD bu kez artık kapalı kapılar ardında değil, açık açık her türlü tehdide ve şantaja başladı.

Ağustos ayı başında ne dedi Trump:

“İran'a ambargo uygulamayana da ambargo uygularım!”

Söylemesi-tehdit etmesi kolay!

Türkiye'nin -kısmi yumuşatılan- İran ile ticaret hacmi geçen yıl 10.7 milyar dolar oldu. Ambargodan önce 22.5 milyar dolar idi. Bugün ambargo kalksa tahmini rakamın 40-50 milyar dolar olacağı belirtiliyor! Ancak… ABD, “tek çöp satılsın” istemiyor! Bu nedenle bir aydır Türkiye'yi zorluyorlar…

Önyargılar yıkılıyor

Türkiye, 6 Ağustos virajını zor döndü.

Bakalım 4 Kasım'a kadar dayanabilecek mi?

Biliyoruz ki, bu mücadelesinde yalnız değil.

Önce… Erdoğan'ın iki yıl öncesi sözünü anımsatayım:

“Sen benim muhatabım değilsin, karatımda değilsin, kalitemde değilsin, önce haddini bil…”

Bu sözlerin muhatabı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'nin en zor haftasında Ankara'ya geldi; Erdoğan'la ortak basın toplantısında şunu dedi:

“Yaşamış olduğu parasal sorunlarıyla ilgili alacağı tedbir konusunda Türkiye ile birlikteyiz.”

Erdoğan ve “havarileri” meselelere “Şii”-”Sünni” gibi kültürel kodlarla bakmamayı daha da öğrenecek! Neoliberalizm dayatması “kültürel çatışmalar” bu ilişkilerle sonlandırılacak. Bu sebeple…

Ambargo konusunda haklı olarak Şii İran'ın yanındayız.

Ambargodan etkilenecek ülkelerin başında gelen -ki zamanında ABD ambargosuna uyarak milyar dolarlar kaybettiğimiz- Irak Şii yönetimiyle ittifak halindeyiz. Kuşku yok yarın Suriye ile de kol kola gireceğiz. Bunlar iyi gelişmeler…

ABD 1964 yılında tehdit ettiğinde İsmet Paşa ne dedi:

“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye'de o dünyada yerini alır.”

Budur…

Okullarda bile tarihsel düşman olarak gösterilen Rusya, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u moral için Türkiye'ye gönderdi.

Lavrov ne dedi:

“Dünya, iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşıyor.”

ABD geleni göremiyor; İsrail faşist yönetimin “esiri” oldu.

Liberal virüs

Adı, Jared Kushner…

37 yaşındaki Kushner Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapıyor.

Trump'ın damadı.

Akıl hocası Henry Kissinger.

Aile dostu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu.

Yakın arkadaşı -reformları yapan- Suudi veliaht Salman…

Beyaz Saray'daki en yakın iki kurmayı Avi Berkowitz ile Josh Raffel… (Damat Jared'in başta Goldman Sachs Başkanı Gary Cohn olmak üzere “Goldman Yahudilerini” Beyaz Saray'a doldurduğu da bilinen konu.)

İşte… Trump'ı elinde oynatan bu ekip…

– İran'a ambargo baskısını artıran bu ekip…

– Kudüs'ü İsrail'in başkenti yaptıran bu ekip…

– Gazze bozgunu için Netanyahu ile Sisi'yi yan yana getiren bu ekip…

– Suriye'den Yemen'e mazlum halklara bomba yağdırtan bu ekip…

Trump, damadının Ortadoğu'ya barış getireceğine inanıyor! Oysa…

İsrail ve Amerikan neo-faşistleri Ortadoğu'yu kaosa sürüklüyor.

Yaşadığımız döviz spekülasyonun sebeplerinden biri de, İran dayatmasına Türkiye'nin boyun eğmemesi değil mi?

“Bizim Mahalle”den bazı arkadaşlar diyor ki:

“Erdoğan'ın ne hali varsa görsün!”

Nefret düşüncenin düşmanıdır.

Kaldırın şu kafanızı Türkiye'den, dışarı bakın biraz!

Dört gün önce vefat eden -Marksist bağımlılık teorisinin savunucusu- Samir Amin'i okuyunuz. “Liberal Virüs/Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması” kitabında yazdı:

“Çok kutuplu dünyanın inşasını görmek istiyorum ve bu; Washington'un, gezegenin askeri kontrolüne yönelik hegemonik projesinin yenilmesi anlamına geliyor.”

Haklı. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF yani ABD emperyalizmiyle mücadele etmeden bağımsızlık olmaz.

Emperyalizme karşı mücadeleyi 1838'deki İngiliz Ticaret Sözleşmesi'nden beri yapıyoruz. Bugün tarihsel süreç Erdoğan'ı safımıza getirdi ise, “sen gelme” mi diyelim; tekrar emperyalizmin kucağına mı itekleyelim? Çin'den Rusya'ya- İran'dan, Irak'a- Güney Afrika'dan Venezüella'ya yakınlaşmasını görmezlikten mi gelelim?

“Liberal virüs” kimi arkadaşları kör etti!