Değişmeyen tek şey değişimdir!..

Bilge der ki;

“Değişim her ülkede, her kentte, her ilçede, terk edilmiş ve unutulmuş her köyde yaşanabilir. Bunun için yalnızca dinamik fikirli, uyanık ruhlu ve uygarlık yolunda çalışmaktan yorulmayan, bıkmayan, aksine heyecan ve zevk duyan insanlara ihtiyaç vardır…”

* * *

Bilgeyi haklı çıkaran değişim rüzgarları, tek sesliliğe, baskılara, yasaklara, cadı avlarına, medya linçleri ve tehditlere karşın, bir süredir Türkiye'de de esiyor. Hem de güçlü biçimde…

Toplumdan gelen değişim talebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a önce “Metal Yorgunluğu” itirafını yaptırdı. Önceki gün de “Milletimiz bize tamam derse, kenara çekiliriz” dedirtti.

Bu konuşmanın ardından dünya çapında sosyal medya patlaması yaşandı.

“Tamam” mesajlarının sayısı milyonu aştı.

* * *

Hakkını teslim edelim.

Her şey Meral Akşener'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kafa kaldırmasıyla başladı. Akşener, yargı gücüyle üzerine gelinmesine, kendisinin yanı sıra torununun bile iftiralara uğramasına, hain ilan edilmesine, tehditlere hedef olmasına karşın yılmadı ve İYİ Parti'yi kurarak kısa sürede yurt çapında örgütlenmesini sağladı.

Giderek güçlenen İYİ Parti'nin seçime katılmasını engellemek amacıyla 24 Haziran'da süper erken seçim kararı alınınca, beklenmedik hamle, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun 15 CHP Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini sağlayan bu atağı hem YSK'yı, hem de iktidar ortaklarını şaşkına uğratmıştı.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan “YSK, İYi Parti ile ilgili kararında gecikmemiş olsa, bunlar yaşanmazdı” demekten kendini alamadı!..

* * *

Kılıçdaroğlu'nun tıpkı İnönülü, Ecevitli yılları hatırlatan satranç hamleleri sürüyordu.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından “Cumhur İttifakı”na karşı hayata geçirilen “Millet İttifakı”, farklı siyasi görüşteki milyonları demokrasi platformunda buluşturan tarihi bir gelişme oldu.

Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı göstererek Saray Koalisyonu'nu bir kez daha şaşkına uğrattı.

İnce'nin adaylığı, CHPnin üzerindeki ölü toprağını savurduğu gibi, parti tabanında da tonik etkisi yarattı. İktidar kanadı ise, beklentilerinde yine yanılmıştı!

* * *

Muharrem İnce görevi alır almaz, CHP seçmeninin beklediği doğrultuda harekete geçti…

Hemen parti rozetini çıkardı, Anıtkabir'de Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşunda bulunduktan sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm adayları ziyaret edeceğini açıkladı. Sivil toplum örgütlerinin liderleriyle görüşüp önerilerini aldı. Belediye başkanları ve geçmişte CHP'ye hizmet etmiş bilge insanlarla dirsek teması kurdu. Gençleri kucaklayacak projelerini anlattı. Bu kapsamda üniversite öğrencilerine yılda iki kez burs vereceğini ilan etti. Kısacası toplumun gerçekleşmesini özlemle beklediği konularda umut verici açıklamalar yaptı, adımlar attı.

Ayrıca tüm yurdu dolaşmak amacıyla, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle büyük yürüyüşü başlattı.

* * *

Yazımızı bilgenin değişimle ilgili sözleriyle bitirelim:

“Kelebek bir kere kanatlandı mı, bir daha tırtıla dönüşmez!..”