Trump günümüzün Roma imparatoru mu?..

Birkaç yıl önce…

Dünyanın en ünlü beyin cerrahları Amerika Birleşik Devletleri'nin California Eyaleti'ndeki San Diego şehrinde, uluslararası kongre için buluşuyorlar. Her büyük kongrede olduğu gibi, bu toplantının da tıp dışı ünlü bir konuğu var:

1974'deki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin ülkemize uyguladığı ambargo nedeniyle Türk kamuoyunun yakından tanıdığı, eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger…

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Amerikan Deniz Gücü'ne bakan bir salondaki konuşmasında Kissinger, sözü Roma İmparatorluğu'na getirip şunları söylüyor:

“Biz bugünün Romasıyız. Üstelik sınırlarımız Roma'dan daha geniş! Bu gücümüzle dünyaya yön veriyoruz… Örneğin şu günlerde Ortadoğu'ya demokrasi (!) götürüyoruz!..”

Kissinger gülerek sürdürdüğü konuşmasında Türkiye'ye de değiniyor:

“O bölgede demokrasicilik oynayan Türkiye'yi, komşularına karşı (İran'ı kast ediyor) tampon ülke olarak görüyoruz…”

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Amerika'ya yön veren güç odaklarıyla, derin devletin adamı olarak bilinen Kissinger'in konuşmasını dinleyenlerden biri de “hocaların hocası” olarak tanıyıp sevgi ve saygı duyduğumuz Prof. Dr. Cengiz Kuday…

Kissinger'in bu kibir dolu sözleri, Kuday hocaya, Roma İmparatoru Augustus'un ünlü emirnamesini hatırlatıyor.

Tarihi belgelere göre Augustus, günümüzden 2024 yıl önce bir emirname yayınlıyor. Demir levhaya yazdırdığı emirler zincirini tüm vilayetlere bu arada Roma'yı Portlara (Yani bugünkü İranlılara) karşı koruma görevini verdiği Angora'ya (Ankara) da gönderiyor.

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Hemen belirteyim Roma hiçbir dönemde Fırat'ın doğusuna geçemiyor ve Portları yenemiyor. Hatta Portlar, kendilerine karşı savaşırken para düşkünü olduğunu öğrendikleri Romalı komutanı öldürüp boğazına erimiş altın döküyorlar. Bununla da yetinmeyip Roma'nın şan ve şerefini temsil eden sancak ve amblemlere de el koyuyorlar.

Bunun üzerine Augustus, İran'la barış yollarını arıyor. O gün Anadolu'ya hakim olan idarenin girişimiyle barış sağlanıyor ve emanetler ancak bu çabalar sonucunda geri alınabiliyor…

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ABD Başkanı Trump'a gelince…

Kissinger'in dediği gibi o kendisini günümüzün Roma imparatoru olarak görüyor!

İran'a karşı tampon olarak kullanmak istediği Türkiye'yi de emirlerini uygulamaya zorluyor.

Açıklamalarından, tavır ve davranışlarından, başkent Washington'u bugünün Roması, Ankara'yı da ona bağlı bir eyalet olarak gördüğü anlaşılıyor.

Bu nedenle birilerinin Trump'a acilen, hem Ankara Hacı Bayram Camii yanındaki mabette sergilenen Augustus emirlerini, hem de Mustafa Kemal ve askerlerinin işgalci emperyalistlere karşı yazdıkları Kuvayı Milliye Destanı'nı anlatmaları gerekiyor.