Mutluluk bu milletin anasının ak sütü gibi hakkıdır!

Seçim havasına girmek için artık her şey hazır…

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı adaylarının hemen hepsi belli oldu; Cumhur İttifakı, CHP ve HDP'nin adaylarının yanı sıra İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 250 bin, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da 150 bin civarında imzayla adaylıkları kesinleşti… Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in ise bu yazı okunduğu sıralarda 100 bin sınırına ulaştığını varsayıyorum. Bu akşam saat 20.00'de imza verme işlemi sona ermiş olacak. Parti ayrımı yapmaksızın, ideolojik farklılıklara bakmaksızın, bu ülkenin demokrasiye inanmış, yurtsever tüm insanlarına sesleniyorum:

-Bu demokrasi ayıbına karşı son 100 bin imzayı da tamamına erdirmek için ilçe seçim kurulunuza koşun lütfen!..

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı için 6 aday alanlara inecek; aslında Muharrem İnce mitinglere başladı bile… Cumhurbaşkanı deseniz, o zaten makamın verdiği güç ve avantajla çoktan “açılış-maçılış” adı altında çoktan çalışmalarını başlatmıştı!.. HDP adayı Selahattin Demirtaş ise son anda bir değişiklik olmazsa kampanyasını hapishaneden yürütecek!.. Bakalım iktidar cenahı, bu durumda Kürt asıllı yurttaşların karşısında hangi sözcüklerle, vaatlerle propaganda yürütecek göreceğiz…

Sırada, seçmen kütüklerinin askıdan inmesi, milletvekili adaylıklarının kesinleşmesi var. İki eliniz kanda olsa isminizi mutlaka kesinleştirmeniz gerekiyor!. CHP Parti Meclisi Üyesi ve sandık güvenliğini sağlamak için “Sandık Gücü” çalışmasını yürüten Mehmet Ali Çelebi, seçmen listeleriyle ilgili şu vahim bilgiyi paylaştı:

-Tüm Türkiye'ye uyarıdır. Seçmen listelerinde, 25 Haziran 2008- 8 Temmuz 2008 tarihleri arasında doğmuş kişiler bulunmakta. Sadece Şanlıurfa'da 1590 kişi. Bunlar ilk turda oy kullanamaz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Tüm partiler dikkatli olmalı!..

Kısacası, “iyi saatte olsunlar” sinekten bile “oy” çıkartmak, ölüleri bile seferber etmek için en ufak fırsatı kaçırmıyor, kaçırmayacak, bilginize!..

Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı yer!..

İttifaklar da tamamlandı…

Millet İttifakı, dört partinin başvurusuyla resmiyet kazandı. Başından beri bu ittifak içinde adı geçen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ise ittifaka dahil olmadı ya da olamadı. Olsaydı iyi olmaz mıydı tartışmaları yapılırken, köşe arkadaşım Can Ataklı, dün CHP kaynaklarından edindiği haberi paylaştı:

-BTP lideri Haydar Baş, CHP listesinden aday olabilir!..

Böyle bir durumda BTP de Millet İttifakı'na dışarıdan dahil olmuş demektir. Ülke ekonomisinin iflası tartışmalarının ayyuka çıktığı, krizin göstere göstere geldiği bu süreçte “Milli Ekonomi-Milli Para” sentezinin sahibi, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü sahiplenen bir parti lideri profesörün de parlamentoya girmesi, zaten az sayıdaki televizyon ve gazetelere bir kaç tane daha katılması kazanç olur diye düşünüyorum…

İttifak yapan partilerin oy oranlarına, yayınlanan anketlerden derlenen ortalama verilerle bakıldığında, Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nı her şekilde geride bıraktığını da ben değil, uzmanlar söylüyor!.. HDP'nin oyları da muhalefet safında sayıldığı takdirde, aradaki fark epey açılıyor!.. Bir diğer deyişle söylersek; 600 sandalyelik parlamentoda, 300 olan salt çoğunluğu geçecek olan tarafın muhalefet olacağı açık biçimde görülüyor!..

Cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turda sonuçlanmasının çok zayıf olasılık olduğu da yine aynı oy oranlarına bakarak söylenebilir. 2. tura kalacak bir seçimde, şayet Meclis'te çoğunluğu kaybetmiş bir AKP-MHP varsa, sonucun kimin aleyhine tecelli edeceğini tahmin etmek de o denli zor değil…

-Cumhur İttifakı önderlerinin yüzlerine, söylemlerine, gerginlik yaratmak için yaptıklarına bakın ne demek istediğim orada yazıyor!..

İlle de seçim güvenliği!..

Anketler, oranlar muhalefetin yüzünü güldürecek şekilde tamam…

Ancak, “seçim güvenliği” son saniyeye dek en yaşamsal, en üzerine titrenmesi, inatla takip edilmesi ve sahip çıkılması gereken olgu!..

2007'den, yani “parmak boyası” nın tarihe karıştığı, “SEÇSİS” isimli bilgisayar programının devreye sokulduğu seçimlerden bu yana, şaibe söylentisi çıkmayan bir seçim ben hatırlamıyorum!.. Kedilerden, trafolardan, elektrik kesintilerinden, bilgisayar çöküntülerinden söz etmediğimiz bir tek seçim oldu mu?!..

16 Nisan Referandumu kepazeliği ise zaten ortada!.. İşte tüm bu cingözlüklerden ötürü, bu seçimlerde bu ülkenin demokrasi sevdalısı yurtseverlerine uyku yok!.. En ücra köşedeki sandıklar dahil tümü namusumuzdur…

-Kol kola mutluluk şarkıları söyleyeceğimiz günler ise çok yakındır!..