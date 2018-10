Reis’in Gölge Bakanlar Kurulu!..

Geçenlerde bir gece vakti AKP'li Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yeni bir kararname yayımlandı…

Zaten Cumhurbaşkanı'nın kararnameleri genellikle karanlıkta yayımlanıyor!.. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki “Politikalar Kurulları” kapsamında 9 ayrı kurula 76 isim atandı… Kurullara yapılan atamalar, pek çok ünlü ismi de Saray kadrosuna kattı tabii… Ne iş yapacağına dair ateşli tartışmalar kulislerin başlıca konusu oldu bile!.. Ben de bu işlerden anlayan, yeni dönemin iç işleyişine dair önemli öngörüleri olan bir dostuma sordum; aramızda şöyle bir diyalog geçti:

-Ne işe yarayacak bu kurullar?

-Onlar “Gölge Bakanlar Kurulu” sevgili kardeşim!..

-76 kişilik Bakanlar kurulu mu olur birader?

-Bütün isimlere bakma, bazı isimlere bak!..

-???

Ben de baktım tabii; mesela 6 kişilik, dördü profesör, biri doktor üyelerden oluşan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu'nda başında titri olmayan bir üye daha var: Mehmet Ali Yalçındağ! Kamuoyunda Aydın Doğan'ın damadı olarak biliniyor… Bir diğer damat Berat ve kardeşi Serhat Albayrak ile Twitter yazışmaları ortalığa dökülünce Doğan Holding'deki üst düzey görevinden istifa etmiş, kayıplara karışmıştı. Bu sayede aramıza dönmüş bulunuyor…

Mesela Ekonomi Politikaları Kurulu'na da çarpıcı isimler atanmış; Varlık Fonu'nda güle oynaya görev yaparken, görevi sonlandırılan, ABD'li McKinsey konusunda “aman haa” yazısı döşenen Yiğit Bulut, Deniz Baykal'ın “Prensi” olarak ünlenen, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında “Rabia” işareti yaparak öne çıkan Korkmaz Karaca bu kurulun üyeleri… Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'de aynı kurulda…

-Gerçekten epey enteresan bir liste!..

Kurullar ünlüden geçilmiyo yıkılıyo!..

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Müthiş…

Mesela Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. sıfatlı İbrahim Kalın orada; böylece görevinde değişiklik olacağı söylentileri daha da güçleniyor!.. Örneğin SADAT olarak bilinen Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi kurucusu emekliTuğgeneral Adnan Tanrıverdi de kurulda. Bu şirketin“AKP'nin silahlı paramiliter gücü” olduğuna dair iddialar çok konuşulmuştu… Her ne hikmetse her devirde zirveye yakın durma üstadı, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından İlnur Çevik de aynı kurula üye. Irak'la epey iş yaptığı için olsa gerek, oraları iyi bilir…

Hukuk Politikaları Kurulu da müthiş… Mesela bir türlü gönlündeki bakanlık koltuğuna oturamayan Prof. Dr. Burhan Kuzu orada! Son zamanlarda pek görev verilmeyen Ayşenur Bahçekapılı da orada! Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından, son olarak “Ali Koç FB'den gitsin” mesajıyla dikkat çeken Mehmet Uçum da orada…

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ise yıkılıyo!.. Yazar Alev Alatlı orada mesela; Reis'e olan sevgisiyle bilinir… Hülya Koçyiğit keza orada; İktidarı yere göğe sığdıramadığını anlatmama gerek yok,… Orhan Gencebay için söyleyecek laf zaten yok… Murat Bardakçı, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç… Her biri ayrı bir değer…

Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'nda dikkatimi Prof Dr. Şükrü Karatepe çekti. Bir ara kayıplara karışmıştı, şimdi yine Saray kadrosuna döndü…

-Bu kadro iş yapar mı acaba? Bir diğer deyişle: ne yapar acaba?..

“Bu kurul dengeyi bozabilir!”

Ancak, isimler açıklanır açıklanmaz ilk tepkinin doğal olarak muhalefetten gelmesi beklenirken, yandaş medyanın “Amiral Gemisi” Sabah'tan geldi!..

Damat Berat Bey'in kardeşi Serhat Albayrak'ın yönetimindeki Sabah Gazetesi'nin ekonomi yazarı Dilek Güngör, diğer sekiz kurulu es geçip, özellikle “Ekonomi Politikaları Kurulu”nu hedef alan yazısında “Biliyorsunuz, bu kurul, ekonomik konularda araştırmalar yapacak, küresel gelişmeleri izleyecek, hükümete politika önerileri sunacak” dedikten sonra şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

-Eğer kurul üyelerinin her biri günaşırı değerlendirme yapmaya kalkarsa ekonomi yönetiminde sağlanan ahenk bozulabilir. Bu süreçte en önemli şey piyasaların kafasını karıştırmamak!..

Aynı arkadaşım aradı “demek ki Berat Bey pek rahatsız olmuş” diye düşüncesini belirtti!.. Kim vardı Ekonomi Kurulu'nda? En göze çarpan isim, McKinsey konusunda çekince belirten Yiğit Bulut!.. Nihat Zeybekçi ve Korkmaz karaca ile ilgili rahatsızlığı olabilir mi, zaman gösterecek!..

Pekii, bu kurulların üyeleri ne kadar ücret alacak? “Bu yerli milli bir mesele ne parası?” dediğinizi duyar gibiyim; ancak ne yazık ki kazın ayağı öyle değil!.. Sözcü gazetesinde arkadaşımız Çiğdem Toker, kurul üyelerinin alacağı maaşın izini sürerek ortaya çıkardı; her üye ayda 11 bin 794 TL, yılda 141 bin 528 TL maaş alacak. Miktarın artabileceğini de belirten Toker, Cumhurbaşkanlığı bütçesine 11 milyon liralık bir ek ödenek gerektiğini de belirtti… Bayılıyorum şu enflasyonla mücadeleye!..

-Haa, sizlere de enflasyon ile mücadele çerçevesinde yüzde 10 indirim geldi 2 aylığına, hadi eller havaya!..