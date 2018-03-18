Cenk Tosun gidince

Sevgili okuyucularım, yazıma Beşiktaş'ın kendi sahasında da Bayer Münih'e 3-1 yenilip, iyi gittiği Avrupa'ya veda etmesiyle başlıyorum. Kendimi bildim bileli çok iyi Beşiktaşlıyımdır. Gençliğimde deplasman maçlarını bile kaçırmazdım. Yenilgilerden sonra ağlayan, kahrolan, harbi bir Beşiktaşlıyım. Etrafım bunu çok iyi bilir.

Bizim hep bir Avrupa hayalimiz vardı. Yıllarca şanssız Avrupa maçları, eski kaptan Sanlı'nın 1974 yılında meşhur Romen maçı, daha sonra hep son anda kaybedilip Avrupa arenasında başarısız sonuçlar… Geçen yıl yine Avrupa Ligi'nde yarı finalin kapısından penaltılarla döndük. Artık “Bu yıl olacak!” sloganlarıyla yola çıktık. Torba 3'ten çıkan takımları adeta Avrupa'da perişan ederken son Avrupa şampiyonu Portekiz'in birinci takımı Porto'yu evinde 1-3 ile geçip Avrupa'da şov yaptık. Gruptan muhteşem skorlarla, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle zirvede çıktık.

Avrupa'da herkes bizi konuşurken, ülkemizin en iyi futbolcusu aynı zamanda Kara Kartal'ın süper yıldızı ve takımın en önemli oyuncusunu çok yüksek bir rakamla Everton'a sattık. Avrupa'daki final hayalleri bitti; sonuç ortada. Kulübün dünya kadar borcu var. Sayın başkan kulübün bütçesini sanki Cenk Tosun'un parasıyla kurtaracak! Beşiktaş eline gelen fırsatı büyük bir hata yaparak tepmiş oldu. Hem Avrupa'da kazanılan maçlardan büyük paralar kazanılıyor hem de finale gidecek yolda büyük itibar oluşup borsadaki değerler yükselecekti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'u satarak tarihi bir hata yaptı. Siyah beyaz renklere gönül vermiş taraftarların kalbini kırdı.

‘Nuh'un Gemisi'

Şimdi de rotamızı çok önemli bir belgesele çeviriyoruz. Yönetmen ve yazar Cem Sertesen, Dünya'nın en iyi fotoğraf sanatçısı Ara Güler, CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nda büyük ilgi gördüler. Sertesen, okur kitaplığı standında ‘Nuh'un Gemisi' adlı kitabını usta fotoğrafçı Ara Güler ile birlikte imzaladı. Tarih ve araştırma türündeki kitaba ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sertesen, eseri 22 yılda tamamladığını aynı adlı belgesel filminden yola çıkarak hazırladığını söyledi.

‘Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu mekanı Ara Güler fotoğraflamış. 1962 yılında daha iyi fotoğraf çekebilmesi için pırpır uçak tahsil edilmiş. Daha sonra Ara Güler'in çektiği fotoğraflar dünyanın en iyi dergilerinde yayınlanıp herkesin ilgi odağı oluyor. NTV'de yayınlanan film son zamanların en iyi belgesellerinden. Cem Sertesen'i kutluyoruz…