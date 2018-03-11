‘Jet Sosyete’ harika gidiyor

Sevgili okuyucularım,

Her pazar Star TV ekranında 20.00'de yayınlanan ve Gülse Birsel'in başrolünde başarıyla oynadığı ‘Jet Sosyete' dizisi mükemmel gidiyor. Dizide eski bir mankeni canlandıran Gülse Birsel her zamanki gibi başarılı bir oyunculuk performansı gösteriyor. Zenginlikle yoksulluğun bir arada ve esprili bir şekilde işlenmesi diziye ivme kazandırıyor. Star TV yönetimi son yıllarda başarılı dizi seçimlerine devam ediyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz pazartesi akşamı Trabzon'u 2-0 yendiği müsabaka öncesi Bein Sports'un muhabiri çok önemli bir iş başarıp, eski Beşiktaş kaptanı ve bugünün Trabzon teknik direktörü Rıza Çalımbay ile, deplasmana gelen eski Trabzon kaptanı ve şimdiki Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i bir araya getirip keyifli röportaj yaptı. Şenol Güneş'in kendi ismini taşıyan stattaki maçı net bir skorla 2-0 kazanıp 3 puan alması, başarılı hoca Güneş'i büyük bir mutluluğa kavuşturdu.

Şimdi de rotamızı çarşamba akşamı Star TV'de yayınlan ‘Börü' dizisine çeviriyoruz. Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın muhteşem oynadığı dizinin ilk iki bölümünü soluksuz izledim. Müthiş akıcı giden dizide oyuncuların en zor sahneleri bile doğal ortamda ve dublörsüz çekmesi takdire şayan.

Cumartesi günleri 10.00'da yayınlanan yılların magazin programı ‘Star Life' başarılı reytingler alarak yoluna devam ediyor. Sunuculuğunu son zamanların gözde ismi Dilay Korkmaz'ın yaptığı programda, muhabirlerinin yaptığı özel haberler dikkat çekiyor. Dilay Korkmaz müthiş bir performans sergiliyor. FOX'ta hafta içi her gün sabah kuşağında ‘Sizi Böyle Alalım' adlı yemek programını yapan Pınar Altuğ Atacan keyifli sohbeti ve sempatik tavırlarıyla beğeni kazanıyor. Son yılların gözde psikoloğu Yeşim Akıncı çok başarılı programlar yapmaya devam ediyor. Esra Erol ile yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. Yeşim Akıncı'yı yıllardır tanıyorum. Azmi hakikaten izleyiciyi alkışlatacak düzeyde. Kendisine başarılar diliyorum.

Geçtiğimiz perşembe Dünya Kadınlar Günü'ydü ve bu özel gün tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Ben de tüm kadınların geçmiş Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sevgi ile kalın…