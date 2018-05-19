Şentürk bir ilki başardı

Sevgili okuyucularım,

Son zamanlarda açık oturumlar haber kanallarının önemli programları olarak gözümüze çarpıyor. Birçok haber kanalı, gündemdeki yazarlar ve siyaset uzmanlarıyla birlikte hararetli geçen açık oturum programları yapıyor. Açık oturum programlarının kimi reyting bakımından belli bir puanın üstüne çıkıyor, kimisi de kanal ortalamasının altında kalıyordu. Son zamanlarda ilk kez, ‘Liderler FOX'ta' programının inanılmaz bir başarı elde ettiğini gördüm. Şimdi bu başarıyı size detaylı olarak anlatmak istiyorum. Son yılların tartışmasız reyting rekortmeni haber spikeri ve yorumcusu Fatih Portakal; sabah haberlerinin rekortmeni İsmail Küçükkaya; FOX Ana Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt; FOX Ana Haber Ankara Müdürü Tülay Ünal Öçten ve tüm bu başarının en önemli mimarı FOX Ana Haber Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk'ün gerçekleştirdiği ‘Liderler FOX'ta' programı, tüm zorlu etkenlere rağmen (AB) kategorisinde 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Erkek izleyicinin ‘Diriliş Ertuğrul' ve ‘Sen Anlat Karadeniz' dizilerini seyrettiğini düşünürsek, tam da bu iki dizinin arasında yayınlanan ‘Liderler FOX'ta' programı neredeyse ‘Sen Anlat Karadeniz' dizisi kadar reyting alıp, bu diziler karşısında önemli bir izleyici kitlesi yakaladı. En önemlisi de bu başarı programı bölmeden, parça parça yayınlar yapmadan geldi. 24 Haziran seçimlerine nerdeyse 1 ay kala ‘Liderler FOX'ta' programının ilk konuğu CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce idi. Hakikaten kendisine çok ince sorular soruldu, her şey şeffaf bir biçimde masaya yatırıldı. FOX ekibi programa çok iyi hazırlanmıştı. Özellikle Doğan Şentürk'ün “Kadına şiddeti nasıl önleyeceksiniz?” sorusu bence çok önemliydi.

Çok üzücü bir haftayı geride bıraktık. Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'te açıldığı gün, İsrail askerinin masum Filistinli kardeşlerimize açtığı ateş sonucu 62 Filistinli şehit düştü. Tüm Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kardeş ülke Filistin ve ülkemizin başı sağ olsun…