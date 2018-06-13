Asrın liderimiz Mersin'de şehir hastanesi açılışında konuşuyordu. “Eyyy kardeşlerim eski Türkiye'nin eski sağlık sistemine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?” diye sordu. “Eveeett” dediler. Tekrar sordu, o sisteme evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Bu defa “hayırrr” diye bağırdılar. Asrın liderimiz rahatladı, “olay bu kadar basit” dedi. Sonra da işi sağlama bağlamak için tekrar sordu, o sağlık düzenine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Gene “eveeetttt” diye bağırdılar iyi mi! Asrın liderimiz “karıştırıyorsunuz” dedi, kafalar allak bullak olduğu için tekrar sormadı artık.

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Bilal'in vakfı Türgev'de konuşuyordu. “Başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sokmuyorlardı, nerede şimdi onlar?” dedi. Salondakiler hep bir ağızdan “burdaaa” diye bağırdı. Asrın liderimiz şoke oldu, “hayır hayır onu yapanlar nerede” diye tekrar sormak zorunda kaldı.

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Partisinin il kongresinde konuşuyordu. Şırnak'ta çok az oy aldıklarını anlatırken, “yüzde 28 oranında evet elde edebildik” dedi. Salon komple ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Asrın liderimiz gözlerine inanamadı. “Yanlış anladınız, niye alkışlıyorsunuz” diye fırçaladı.

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Sarayda muhtarlara konuşuyordu. Fetocuları kastederek “hani şimdi nerdesiniz?” diye sordu. Muhtarlarımız ellerini havaya kaldırarak “burdaaa” diye bağırdı. Asrın liderimiz ne desin… “Siz burdasınız da onlar nerede” diye düzeltmek zorunda kaldı.

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Meclis'te Akp grup toplantısında konuşuyordu. Bir harita gösterdi, “işte 2002 öncesindeki bölünmüş yolların haritası” dedi. Akp milletvekilleri koro halinde alkışlamaya başladı. Asrın liderimiz sinirlendi, “niye alkışlıyorsunuz yav, daha alkışlanacak haritayı göstermedim” dedi. Sustular. 2002'den sonrasını gösteren haritayı gösterdi. Akp milletvekilleri onu da koro halinde alkışladı.

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Tokat mitinginde konuşuyordu. “CHP genel başkanı başörtüsü sorununu ben çözerim diyor, inanıyor musunuz?” diye sordu. Miting alanı “eveeeeettt” diye bağırdı. Asrın liderimiz bu defa soruyu tersten sordu, “inanmıyorsunuz değil mi?” dedi. “Eveeeeettt” diye bağırdılar.

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“Bunlar asgari ücrete zam yapacaklarmış, asgari ücreti iki bin lira yapacaklarmış” dedi. Meydanı dolduran kalabalık “yuuhhhh” diye yuhaladı. Hemen ardından 600 lira aşağısını söyledi, “biz 1400 lira yapacağız” dedi, “eyooo” diye alkışladılar.

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Niğde mitinginde konuşuyordu. Güya Muharrem İnce'yi eleştiriyordu, “bu çırak anlar mı bu işlerden?” diye sordu. “Eveetttt” diye bağırdılar. Asrın liderimiz pek öfkelendi, “ne alakası var, anlamaz” dedi. Her ihtimale karşılık bir daha sormadı.

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En son…

Kocaeli mitinginde konuşuyordu. “Almanların bir dergisi var, kapağa dört tane resim koymuş, biri benim, dünyayı şekillendiren liderler demiş, elhamdülillah” dedi. Halbuki… Der Spiegel dergisi, Trump'ın Putin'in Çin devlet başkanının ve asrın liderimizin fotoğraflarının altına “otokratlar” başlığını atmıştı. Gurur duyulacak bir paye değildi, tam tersine “dünyada demokrasiyi katledenler” olarak sunulmuştu. (Otokrasi, oy sandıklı monarşidir, sözlük karşılığı, hükümdar…) Asrın liderimiz Almanca bilmiyor, hakareti iltifat zannedip övündü, belli ki danışmanları da tırt… Ahalinin zaten dergiden mergiden haberi yok, elhamdülillah'ı duyunca “eyyooo” diye alkışladılar.

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(Der Spiegel, ayna demek.

Bizim memlekete tee oradan ayna tuttu hakikaten.)

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Tahminim o ki…

24 Haziran akşamı asrın liderimiz balkona çıkıp “buraya kadarmış, allahaısmarladık” diyecek, “eyyyooo” diye alkışlayacaklar.