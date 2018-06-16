Başlamadan işi bitirmek…

Dört yıl önce, 2014.

30 Mart yerel seçimi.

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İstanbul Kağıthane'de 36 sandıkta oyların çalındığı tespit edildi.

Tutanaklarda oynanmıştı.

Chp'nin aldığı oylar Akp'ye yazılmıştı.

Suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma başlatıldı.

29 sandık başkanı hakkında dava açıldı.

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Oy hırsızlığı yapan sandık başkanlarından biri, Akp'li Kağıthane belediyesinde sekreter olarak çalışıyordu.

Dava iki yıl sürdü.

Sekreter sandık başkanı oyları çalmaktan suçlu bulundu.

Dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Hapis cezası verilir verilmez, en başta Sabah gazetesi olmak üzere, yandaş medya topluca saldırıya geçti. Sekreter sandık başkanına hapis cezası veren hakim “şaibeli” ilan edildi.

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Şak…

Söz konusu hakim, HSYK tarafından meslekten atıldı!

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Dava temyiz edildi, Yargıtay'a taşındı.

Şak…

Yargıtay bu tür davaların “resmi evrakta sahtecilik” kapsamına girmediğine karar verdi.

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Şak…

Sekreter sandık başkanı dahil, oy hırsızlığından dava açılan tüm sandık başkanları yırttı, hepsi beraatle sonuçlandı.

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Belli ki, bir kara kaplı defter vardı, Akp aleyhine karar verenlerin defteri dürülüyordu.

Bir sihirli el vardı, Akp lehine suç işleyenleri aklıyordu.

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Hani asrın liderimiz kapalı kapılar arkasında konuşurken “sandık kurulunda hakimiyeti elde edersek, başlamadan işi bitiririz” diyor ya… İşte bu nedenle “başlamadan bitirilen” bir öyküyü anlatayım dedim.

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İşi bitirdikten sonra yakalaman yetmiyor.

“Başlamadan” orada bulunman gerekiyor.

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Ya o sandıklara müşahit olacağız…

Ya bu başlamadan bitirmelere şahit olmaya devam edeceğiz.

Başka yolu yok.