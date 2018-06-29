Yeteri kadar küfür ettiğinizden eminseniz, yazabiliriz artık.

*

Hasan Tahsin'in peşinden Sakarya'da Dumlupınar'da düşen biziz.

Ürkek serçelerin, sümsüklerin kukumavların şakrakçıların angutların Arap bülbüllerinin guguk kuşlarının coğrafyasında, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan biziz.

*

Başkalarıyla karıştırırsan, yanılırsın.

Neme lazım demeyip, kafası sırıkta dolaştırılan Kubilay biziz.

*

Beşparmaklar'da düşen biziz.

Bana ne başkası gitsin demeyip, Cudi'de Gabar'da düşen biziz.

Her defasında düştüğü yerden bi avuç vatan toprağıyla kalkmasını bilen, yine biziz.

*

Ulucanlar'da asılan biziz.

Madımak'ta yakılan biziz.

Ergenekon'da Balyoz'da göğsünü siper edip, sırtından hançerlenen gene biziz.

*

İstedikleri kadar film çevirsinler, en çok izlenen Hababam'ız biz.

Rıfat Ilgaz'ız, Tarık Akan'ız.

Attila İlhan'ız.

Fikret Otyam'ız.

Muzaffer İzgü'yüz.

Kula kulluk edip küpünü doldurmak varken, “Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşçakalın” demesini bilen Levent Kırca'yız.

*

Bakın dikkat edin, hep iyiler ölüyor zannediyorsunuz. Halbuki yüceltebilecek ölüleri bile yok… Ardından ağıt yakılanlarız.

*

Kurban olduğum Veysel'in dizeleri, Özay Gönlüm'ün yareni, Nesimi Çimen'in curası, Kazım Koyuncu'nun tulumu, Arif Sağ'ın bağlaması, Cahit Berkay'ın gitarı, Erol Sayan'ın tanburu, Kudsi Erguner'in ney'i, Edip Akbayram'ın sesi, Kurtalan Ekspres'in ezgisiyiz biz.

White Sea değiliz maalesef ama, Anadolu da biziz, Trakya da biziz.

Kusura bakma bilader, sadece zeybek oynarken diz çökeriz.

*

Evet, kaybeden biziz.

Ama kazanan bile gayet iyi biliyor ki, hep haklı olan biziz.

*

Varsın kendine ak desin, bize kara desin…

Gücümüze gitmez, biz kendimize güveniriz, karabatak gibiyiz.

Eyvah dersin, suya gömüldü, gözden kayboldu, yok oldu zannedersin…

Her defasında ağzında kocaman bir balıkla çıkagelen biziz.

*

Buradayız biz.

Rahat ol, buradayız.

Umutsuz insan vardır, umutsuz durum yoktur, yeniden başlarız.

Sen yeter ki, sana doğru söyleyenden korkma artık.

Chp'den maddi menfaat sağladığı için, Atatürkçülükten manevi menfaat sağladığı için, sırf sana şirin görünmek için sana yalan söyleyene kanma artık.

*

“Kandırıldım, rabbim affetsin” filan diyenle alay ediyoruz.

Ama aslında, lütfen sen kendi kendini kandırma artık.

*

Yoksa küfür müfür inan çok önemli değil, canın sağolsun.

Duygularımızdaki cam kırıklarına rağmen, uğruna savaş verdiklerimiz tarafından taşlanmaya alışığız biz.