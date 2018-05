Siyasette efsane sloganlar vardır.

“Ortanın solu” mesela.

İsmet İnönü'nün icadıydı.

Sadece iki kelimeyle ansiklopedi ebatında anlam ifade ediyordu.

*

“Yeter Söz Milletindir.”

Üç kelimeden ibaretti ama, toplumun bütün hissiyatını özetliyordu. Karmaşık ideolojik tartışmaların, mitinglerde söylenen milyonlarca lafın hiç önemi yoktu, üç kelime gayet basit ve akılda kalıcıydı. Demokrat Parti'nin sloganını kavrayabilmek için siyaset bilimi okuman gerekmiyordu, eğitimli-cahil herkes şıp diye anlıyordu.

*

Karaoğlan.

Tarihte ilk'ti.

Çünkü, parti tarafından üretilmemişti. Tam tersine, vatandaş tarafından parti lideri adına üretilmişti. Anadolu'nun imbiğinden süzülen ve bir köylü kadınının yüreğinden dökülen tek kelimelik gönülden slogan, Bülent Ecevit'i halk efsanesi haline getirmişti. Dağlara taşlara yazılıyordu, böylesine bir toplumsal reaksiyonu dünyada hiçbir reklamcının başarabilmesi mümkün değildi.

*

“Baba” da öyleydi.

Bizatihi milletin bulduğu slogandı.

Süleyman Demirel'in kitlelerle kurduğu samimi ilişkiye cuk oturmuştu, ahali kendisine bu kadar yakın görüyordu. Kulağa öylesine doğal geliyordu, öylesine kabul görmüştü ki, yerden yere vuran gazeteciler bile ister istemez “baba” lakabıyla yazıyordu.

*

“Adil Düzen.”

Dinci partinin solcu mesajıydı.

Necmettin Erbakan'ın ütopyasıydı ama, aslında sağcı-solcu hepimizin canı gönülden var olmasını hayal ettiğimiz, hakça paylaşılan, ideal ülke vaadiydi. Gerçekleşmesi asla mümkün olmasa bile, kimsenin itiraz etmediği, kendisine oy vermeyenlerin bile içselleştirdiği bir slogandı.

*

Margaret Thatcher “demir leydi”ydi.

Mitterrand “sakin güç”tü.

Dünya çapında literatüre girdiler.

*

Yes we can.

Obama üç kelimeyle iktidara geldi.

Glasnost.

Koskoca Sovyetler tek kelimeyle gitti.

*

Ve, tarihte bir “ilk” daha yaşandı.

Asrın liderimiz durup dururken “milletimiz tamam derse kenara çekiliriz” dedi iyi mi… Anında iki milyondan fazla “tamam” tweeti atıldı, dünyada trend topic oldu. Muharrem İnce “vakit tamam” dedi, Meral Akşener “göklerden gelen bir tamam vardır” dedi, Temel Karamollaoğlu “tamam inşallah” dedi, Selahattin Demirtaş hapishaneden gırgırını geçti, “ketılda arıza vardı, onun için geciktim, tamam” dedi. Vatandaşlar “tamam” pankartlarıyla sokaklara döküldü.

*

Dünyada görülmüş duyulmuş şey değil.

Tarihte ilk kez bir iktidar partisi, kendi lehine slogan üreteceğine, muhalefetin elini güçlendirmek için slogan üretti!

*

24 Haziran'ın sloganı “tamam”dır yani!

*

Sırf bu durum bile aslında Akp'nin yönetebilme kabiliyetini ne kadar kaybettiğinin, artık sallayacak vaat bile bulamadığının, topluma doğru mesaj bile veremediğinin, zihin dünyasında darmadağın olduğunun kanıtıdır. Kaybetme korkusunu iliklerine kadar hissettiğinin itirafıdır.

*

İstediği kadar devam diye zorlasın.

Kendi de biliyor…

Mecali yok.

Tamamdır gari.