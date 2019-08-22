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Balıkçılar gözlerine inanamadı: Oltaya takılan balık şaşırttı

ABD'de Debbie Geddes isimli amatör bir balıkçı hayatının balığını yakaladı. Champlain Gölü'nde olta sallayan Geddes çok ilginç bir balık yakaladı. Geddes'in yakaladığı balık çift ağızlıydı. Yaşanan olay ABD basınında gündem oldu.

Sozcu.com.tr
16:50 -
Haberler Dünya
Balıkçılar gözlerine inanamadı: Oltaya takılan balık şaşırttı

ABD’nin en popüler kentlerinden New York’ta yaşayan Debbie Geddes, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf karesiyle bir gecede gündem oldu… Eşiyle birlikte Champlain Gölü’ne giden Geddes, burada balık tutmaya başladı. Tekne üzerinden balık yakalamaya çalışan genç kadının oltasına kısa bir süre sonra bir şey takıldı.

Heyecanla oltayı çeken Geddes yakaladığı balığı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Genç kadın, “Oltaya bir şey takıldığını hissettim ve olanca gücümle çekmeye başladım. Hissettirdiği kadar büyük bir şey olmasını umut ediyordum ve en sonunda balığı çıkarınca adeta şaşkına döndüm” dedi. Geddes’in yakaladığı balığın çift ağzı vardı. Balığın fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan Geddes kısa bir süre sonra fenomen oldu.

Fox News’e konuşan Geddes, “Balığı yakalayıp fotoğraflarını çektikten sonra tekrar göle bıraktık. Ne tür olduğunu bilmiyorum ama oldukça ilginç bir yapısı vardı” dedi. Uzmanlar balığın zarar gördüğünü ve bu sebeple çift ağızlı olduğunu öne sürdü.

Son güncelleme: android-time 16:54 22.08.2019
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