BM zirvesinde inanılmaz konuşma! Greta Thunberg kimdir? | Son dakika

Greta’nın dünya liderleri karşısında yaptığı konuşma zirveyi canlı izleyenleri büyüledi. Konuşmanın kısa sürede onlarca dile çevrildiği yayın sonrasında ise konuşmanın videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı ve paylaşım rekoruna koşuyor.

16 yaşındaki çevreci Greta’nın konuşmasındaki “Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Nasıl cüret edersiniz?” kısmı ise en çok beğenilen ve herkesi şaşırtan bölüm oldu.

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GRETA THUNBERG KİMDİR?

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg 3 Ocak 2003’te doğdu. Greta Ağustos 2018’de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. “İklim için okul grevi” ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır. Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.

15 Mart 2019’da, dünyanın dört bir yanındaki 112 ülkesinden tahmini 1,4 milyon öğrenci grev ve protesto çağrısına yanıt verip protestoya katıldı. 24 Mayıs 2019’da 125 ülkeden öğrenci içeren, benzer bir etkinlik düzenlendi. Temmuz 2019'da, Petrol İhracatçı Ülkeler Örgütü (OPEC) adına, genel sekreter Mohammed Barkindo, iklim aktivistleri olan Thunberg'i ve diğer gençleri fosil yakıt endüstrisi için “en büyük tehdit” olarak ilan etti.

BM ZİRVESİNE TEKNE İLE GİTTİ

New York’ta yapılacak BM İklim Zirvesine katılmak için İngiltere’den ABD’ye 15 günlük bir deniz yolculuğu yapan Greta bu hareketiyle de medyada yer bulmuştu.