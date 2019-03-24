Dehşet gemisi! Yüzlerce yolcu denizin ortasında kurtarılmayı bekliyor

Norveç´in Toromso kentinden 14 Mart´ta yola çıkan bir cruise gemisi dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali verdi.

Viking Sky adlı gemi denizde sürüklenmeye başlayınca kurtarma ekipleri denizden operasyon gerçekleştirmek istedi. Fırtına nedeniyle başarılı olunamayınca gece yarısı helikopterler ile operasyonlar denendi.

Yaklaşık 18 saattir denizin ortasında mahsur kalan yolcuların 300'ü helikopterler ile kurtarıldı. Gemide hala bin yolcu ve mürettebatın olduğu belirtildi.

Helikopterlerden çekilen görüntülerin ardından geminin içinden de yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Yolcuların can yelekleriyle kurtarılmayı beklediği anlar görüntülendi. Norveç arama kurtarma ekipleri operasyonları sürdürürken, geminin sürüklenmeye devam ettiği ifade ediliyor.