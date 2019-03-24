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Dehşet gemisi! Yüzlerce yolcu denizin ortasında kurtarılmayı bekliyor

Norveç açıklarında motorları arızalanınca fırtınaya yakalanan bin 300 yolcunun bulunduğu cruise gemisi için kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin içinden yeni görüntüler ortaya çıkarken, şu ana dek 300 yolcunun kurtarıldığı öğrenildi.

11:37 -
Haberler Dünya
Dehşet gemisi! Yüzlerce yolcu denizin ortasında kurtarılmayı bekliyor

Norveç´in Toromso kentinden 14 Mart´ta yola çıkan bir cruise gemisi dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali verdi.

Geminin sürüklendiği anlar böyle görüntülendi.

Viking Sky adlı gemi denizde sürüklenmeye başlayınca kurtarma ekipleri denizden operasyon gerçekleştirmek istedi. Fırtına nedeniyle başarılı olunamayınca gece yarısı helikopterler ile operasyonlar denendi.

Yolcular can yeleklerini giyerek kurtarılmayı bekliyor.

Yaklaşık 18 saattir denizin ortasında mahsur kalan yolcuların 300'ü helikopterler ile kurtarıldı. Gemide hala bin yolcu ve mürettebatın olduğu belirtildi.

Helikopterlerden çekilen görüntülerin ardından geminin içinden de yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Yolcuların can yelekleriyle kurtarılmayı beklediği anlar görüntülendi. Norveç arama kurtarma ekipleri operasyonları sürdürürken, geminin sürüklenmeye devam ettiği ifade ediliyor.

 

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Son güncelleme: android-time 11:41 24.03.2019
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