Dünya bu iddiayla çalkanıyor: Pop müziğin efsanesi Michael Jackson masum mu yoksa sapık mı?

Dünya kamuoyunda ve magazin basınında gündem Michael Jackson ve hakkındaki pedofil iddiaları… Kariyeri boyunca hakkında birçok kez bu tür iddialarla gündeme gelen Jackson, 2009 yılında öldükten neredeyse 10 yıl sonra yeni bir tartışmanın ortasında. Tartışmanın çıkış noktası ise Michael Jackson’ın yaşadığı Neverland’de yaşananlar ve ünlü şarkıcının birçok çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası.

İddianın çıkış noktası ise koreograf Wade Robson ve James Safechuck. Bu yıl Sundance Film Festivali’nde prömiyeri yapılan ve daha sonra vizyona giren filmde konuşan Robson ve Safechuck, 7 yıl boyunca Pop’un Kralı lakaplı müzisyenin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ve cinsel istismar yaşandığını açıklıyor. Robson ve Safechuck’ın bu iddiaları 2013 yılında da gündeme gelmişti. Robson, katıldığı bir TV programında Jackson’ın kendisine henüz 7 yaşındayken başlayarak 7 yıl boyunca istismarda bulunduğunu açıklamıştı.

Belgeselde konuşan Robson, “Michael bana kariyerimde yardım etti, benim yaratıcılığımı geliştirmeme yardım etti ve bu tür konularda yardımcı oldu. Fakat aynı zamanda beni cinsel olarak taciz etti. 7 yıl boyunca” ifadesini kullandı.

Fakat 2005 yılında Robson’ın benzer bir davada Jackson’ı savunması tartışmayı alevlendirdi. Uluslararası kamuoyu Robson’ın daha önce Jackson’da para alarak mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürerken, belgeselde konuşmasının da ikiyüzlülük olduğunu gündeme getirdi. Zira 2005 yılında görülen 14 haftalık dava süreci sonunda Jackson suçsuz bulunmuştu.

Jackson’ın mirası da Leaving Neverland belgeseli ile birlikte tartışılmaya başlandı… Uluslararası kamuoyu belgesele büyük ilgi gösterirken birçok radyo istasyonu Michael Jackson’ın müziğine yer vermeyi bıraktı. Yeni Zelanda, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler Jackson’ın liste başı olmuş şarkılarını yayınlamayacaklarını duyurdu. Belgeselin ardından TV tarihinin en uzun soluklu çizgi dizisi The Simpson’tan da flaş bir hamle geldi. Matt Groening tarafından yaratılan çizgi dizinin eski bölümlerinde misafir sanatçı olarak yer alan Michael Jackson’ın rol aldığı bölüm yayından kaldırıldı.

ÇALIŞANLARI DA JACKSON’I SUÇLADI

Geçmişte de benzer tartışmalar yaşanırken, bu haberin yazıldığı sırada Jackson’la aynı yatakta uyuduklarını açıklayan beş kişi, Jordan Chandler, Gavin Arvizo, Jason Francia, Wade Robson ve James Safechuck Pop’un Kralı’nın kendilerini taciz ettiğini açıkladı. Macaulay Culkin, Corey Feldman ve Brett Barnes herhangi bir istismara şahit olmadıklarını duyurdu.

Öte yandan belgeselin yayınlanmasının ardından o dönem Michael Jackson’ın yanında çalışan bazı görevliler uygunsuz görüntülere şahit olduklarını söyledi. Bazı görevliler, Jackson’ın “genç oğlanlar yanında uygunsuz davrandığını” ve “cinsel istismar” uyguladığını söyledi.

JACKSON AİLESİ DAVA AÇTI

Jackson ailesi ise belgeselin taraflı olduğunu ve yanlış bilgiler içerdiğini iddia etti. Jackson ailesi, yaşananların ardından belgeselin yapımcılarının haksız olduğunu açıklarken, ABD’li TV şirketi HBO’ya dava açtı. Belgeselin arkasındaki şirket olan HBO’ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açıldığı açıklandı.