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Herkes polise twerk dansı yapan genç kadını konuşuyor

ABD'nin Alabama eyaletinde bir kadın, kendisini kelepçeleyen polis memuruna twerk (popo sallama dansı) yapınca ülkede gündem oldu.

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Dünya
Herkes polise twerk dansı yapan genç kadını konuşuyor

Olay geçen cumartesi, Tuscaloosa kentindeki bir waffle dükkânının hemen dışında yaşandı.

Alabama Üniversitesi mezunu olduğu belirtilen April Teala’nın kendisini gözaltına almak isteyen polis memuruna twerk dansı yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülere 24 yaşındaki kadının “Ah evet, bunu seviyor musun” diye bağırması da yansıyor.

Amerikan New York Daily News gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; April Teale, daha sonra mahkeme masraflarını karşılamak üzere internetten bağış kampanyası başlattı.

Bir futbol müsabakası sonrası uygunsuz davranış ve tacizle suçlandığı belirtilen Teale’nin Alabama Emniyeti görevlilerinden özür dilemeyi planladığı aktarıldı.

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Son güncelleme: 15:00 24.10.2019
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