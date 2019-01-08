Kalın: Çekilme sürecinin nasıl ilerleyeceğini konuştuk

Donald Trump'ın danışmanı Bolton'ın Türkiye'deki temasları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, "Çekilme sürecinin nasıl ilerleyeceğini detaylı konuştuk" dedi.

Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile gerçekleşen ve 2 saat 10 dakika süren görüşme ile ilgili detayları paylaştı. Kalın, “Çekilme sürecinin nasıl ilerleyeceğini detaylı konuştuk. IŞİD ile mücadelede duraklama söz konusu değildir” dedi.

İLGİLİ HABER ABD heyetinin kritik görüşmesi sona erdi

Kalın, Suriye Kürtleri ile YPG’nin karıştırılmasına tepki verdiklerini de vurguladı. Kalın, “Çekilme terör örgütlerine yeni fırsat alanı yaratmamalı. Bizim YPG konusundaki tavrımız net. Menbiç yol haritası mutabık kalındığı şekilde uygulanmalı. Siyasi geçiş süreciyle ilgili çabalarımıza devam edeceğiz. Kalın, bu görüşme bundan sonraki bir dizi görüşmenin ilkiydi. Kürtler de dahil olmak üzere Suriye’de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek” dedi. Bolton’a iki dosya verdiğini dile getiren Kalın, “Bunlardan biri YPG’nin suçlarıyla ilgiliydi” dedi.

ABD’nin bölgedeki terör örgütlerine verdiği silah ve mühimmat hakkında Kalın, “Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD’nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat’ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır. Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız” açıklamasını yaptı.

Kalın, “Sayın Trump’ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık” ifadesini kullandı.

“BU ARGÜMANLAR PKK PROPAGANDASIDIR”

Kalın, “İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak. Türkiye Suriye’ye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır” dedi.

Kalın, Bolton’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemesi ile ilgili olarak, “Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil. 18 ya da 19 Aralık tarihinde bunu resmen kamuoyuna duyurdular. Bize verilen süreler 60-100 gündü, şimdi 120 gün telaffuz ediliyor bilinçli bir geciktirme görülmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolton’a teyitli randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama teyit etmemiştik. Bolton’ın muhatabı bellidir. Bolton’ın İsrail’deki açıklamaları tepkiye neden oldu” ifadesini kullandı. Kalın, ABD’nin çekilme süreciyle ilgili olarak, “Şu andan Erdoğan ile Trump’ın planlanmış bir görüşmesi yok” dedi.